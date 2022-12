Ciucă, despre aderarea la spațiul Schengen: „Vom continua să luăm măsurile prin care să dovedim că România merită” VIDEO

România va continua „mai abitir” să menţină dialogul şi să ia măsurile necesare pentru a dovedi că îndeplineşte toate standardele şi merită să fie ţară membră a spaţiului Schengen.

Nicolae Ciucă, premierul României/ Foto: Nicolae Ciucă - Facebook

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, că România va continua „mai abitir” să menţină dialogul şi să ia măsurile necesare pentru a dovedi că îndeplineşte toate standardele şi merită să fie ţară membră a spaţiului Schengen.

„Sigur, am avut o aşteptare ca în 8 decembrie în Consiliul JAI să primim acordul pentru aderarea la spaţiul Schengen. Nu s-a întâmplat, deşi România îndeplinea de drept toate cerinţele aquis-ului Schengen.

Asta vă spun, că nu ne-a dezarmat. Pot să afirm că mai abitir vom continua să menţinem dialogul şi să luăm măsurile care se impun, astfel încât să dovedim în continuare că îndeplinim toate aceste standarde, că îndeplinim criteriile tehnice şi că România merită să fie ţară membră a spaţiului Schengen”, a afirmat Ciucă, la începutul şedinţei de Guvern.

„Ne-am bucurat de momentul în care României i-a fost ridicat MCV-ul”

El s-a referit şi la faptul că în 2022 României i-a fost ridicat MCV.

„Ne-am bucurat de momentul în care României i-a fost ridicat Mecanismul de Cooperare şi Verificare. Este o dovadă a recunoaşterii, a confirmării faptului că România a făcut reformele necesare pentru consolidarea statului de drept. A fost un deziderat pe care l-am îndeplinit şi a fost o aşteptare la nivelul întregii societăţii”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Premierul a menţionat şi că în acest an ţara noastră a depus memorandumul de aderare la OCDE.

„Nu cu mult timp în urmă am depus şi memorandumul iniţial pentru aderarea la Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică. Practic, am intrat în linie dreaptă în ceea ce înseamnă procesul de aderare. El presupune de la sine un set amplu de reforme şi standarde pe care ţara noastră trebuie să le îndeplinească în procesul de modernizare”, a adăugat Ciucă.

