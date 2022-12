Premierul Ciucă susține că poziția statului austriac este inexplicabilă: „Regretăm și nu înțelegem poziția inflexibilă a Austriei”. România va relua procesul de aderare la spaţiul Schengen

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că nu înțelege poziția Austriei privind intrarea României în Schengen. Statul austriac și-ar fi bazat votul împotriva aderării României la Schengen pe „cifre incorecte” legate de numărul migranților ilegali.

Nicolae Ciuca nu înțelege opoziția Austriei/ captură foto Nicolae Ionel Ciucă Facebook.com

România a ratat aderarea la Spațiul Schengen după ce Austria și Olanda au votat împotrivă. Nici după 11 ani România nu reușește să-și convingă partenerii externi pentru a fi membru deplin al spațiului Schengen.

„În calitate de prim-ministru și de cetățean român, doresc să încep prin a exprima profunda dezamăgire față de lipsa consensului la nivelul Consiliului JAI de astăzi în ceea ce privește aderarea României la Spațiul Schengen”, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciucă după votul din Consiliul JAI.

Ciucă a mai spus că „regretăm și nu înțelegem poziția inflexibilă a Austriei”, adugând că le mulțumește tuturor celor implicați în eforturile politice și diplomatice legate de aderarea la Schengen.

„Am recunoscut dificultăţile statelor membre care se află sub presiuni migratorii şi am acţionat întotdeauna solidar şi activ în a găsi soluţii în plan european. Numai împreună putem rezolva aceste probleme. Am avut propuneri concrete pentru partenerii noştri şi am lucrat intens cu Comisia Europeană să răspundem acestor preocupări. Regretăm şi sincer nu înţelegem poziţia inflexibilă arătată de Austria", a adăugat premierul.

Nicolae Ciucă a afirmat că România va relua procesul de aderare la spaţiul Schengen.

România a ratat Schengen-ul

Ministrul ceh de Interne și comisarul european Ylva Johansson au anunțat la finalul Consiliului JAI că România nu a intrat în Schengen pentru că nu a întrunit unanimitate de voturi.

În schimb, Croația a primit vot unanim și va intra în Schengen de la 1 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al președintelui Croației.

Austria este singura ţară din UE care s-a opus constant intrării României în spaţiul Schengen. În cazul Bulgariei, opoziţia a fost exprimată de Olanda.

