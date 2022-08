Nunta lui George Simion (AUR) campanie de „publicitate”. Acces cu brățări, alertă cu bombă și scandal în trupa Phoenix

Momentul nunții trebuie să fie unul special pentru tinerii care își unesc destinele, însă nunta lui George Simion, liderul AUR, s-a transformat într-o campanie de „publicitate”.

Liderul AUR a anunțat constant pe pagina sa de Facebook informații despre ceremonia nunții/ Foto: Facebook - George Simion

George Simion se căsătorește sâmbătă, 27 august, în comuna Măciuca din județul Vâlcea, la care participă peste 10.000 de persoane. Acesta a transmis live, pe Facebook ceremonia religioasă oficiată de un sobor de preoţi.

Alertă cu bombă

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a anunţat sâmbătă, 27 august, că a fost primită o sesizare cu privire la faptul că la locul unde se desfăşoară nunta liderului AUR, George Simion, a fost amplasată o bombă.



„Astăzi, 27 august, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea a fost sesizat cu privire la faptul că, în incinta unui eveniment privat, desfăşurat în localitatea Măciuca, a fost amplasată o bombă. La faţa locului se deplasează poliţiştii din Vâlcea şi pirotehniştii din cadrul Serviciului Român de Informaţii, pentru efectuarea de verificări”, se arată într-un comunicat al Poliţiei.

Scandal în trupa Phoenix

Josef Kappl, fost membru al trupei Phoenix timp de peste două decenii şi component al trupei Pasărea Rock, a criticat decizia fostului coleg Nicu Covaci de a cânta la nunta lui George Simion, liderul AUR.

„De unde s-a pornit și unde s-a ajuns!!! De aceea vă rog să nu asociați niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulți ani încoace «leaderul» acestui grup, sub același nume! Mi-e rușine de rușinea lui! Dar nu mi-e rușine, ci sunt mândru de cele realizate atunci! Pentru mine numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenței și al năzuinței spre libertate! Phoenix nu mai există de mulți ani ca trupă, după ce cei cu adevărata «șiră a spinării» au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Josef Kappl pe pagina sa de Facebook.

Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, a confirmat că va concerta sâmbătă seară la Măciuca, în judeţul Vâlcea, evitând însă să spună concret dacă ştie despre ce eveniment este vorba.

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a declarat Nicu Covaci pentru libertatea.ro

Accesul se face doar brățară

Liderul AUR a numit această nuntă drept o serbare câmpenească unde cei 10.000 de invitați s-au înscris dinainte pe listă şi au primit brăţări pentru acces. O nuntă tradițională nu ar avea nevoie de acces precum se face la un festival de muzică.

A cerut donaţii uriaşe pentru nunta lui

Cu o săptămână înainte de nuntă, liderul AUR i-a anunţat pe fanii săi că mai are nevoie de peste 2.000 de kilograme de legume.

Liderul AUR a anunţat că îşi doreşte să găsească legume româneşti pentru nunta lui. Are nevoie de cantităţi uriaşe.

„Vreau ca legumele de la nunta mea să fie din România! Recomandați-mi producători români.

Îmi trebuie: 300 kg ardei gras roșu, 300 kg ardei gras verde, 300 kg ardei gras galben, ciuperci champinions mici 250 kg, dovlecel 200 kg, 200 kg ceapa roșie, 250 kg ceapa galbenă, pătrunjel 50 kg, mărar 30 kg, roșii 100 kg, morcovi 250 kg”, a scris George Simion pe contul său de Facebook.

Ca nunta să fie completă, George Simion le-a cerut invitaților să vină îmbrăcați în cămașă populară.

