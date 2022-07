EXCLUSIV. Ciprian Mihali, REPER Cluj: „Nu mai putem rămâne cu mâinile în sân/ Dacă va fi nevoie, voi candida”. Se bat USR și REPER pe același electorat?

Conf. univ. dr. Ciprian Mihali s-a alăturat recent echipei REPER și explică pentru monitorulcj.ro de ce a luat această decizie, respectiv care sunt obiectivele sale și cum vede competiția dintre USR și partidul înființat de Cioloș.

Ciprian Mihali, REPER Cluj: „Nu mai putem rămâne cu mâinile în sân”. FOTO: Facebook/ Ciprian Mihali

O nouă schismă pe scena politică pune rezultatele celor cinci tururi de alegeri din 2024 sub semnul întrebării. După un mandat eșuat în funcția de președinte a partidului USR, Dacian Cioloș a anunțat înființarea unui nou partid politic, REPER - Reînnoim Proiectul European al României, la începutul lunii iunie.

Conf. Univ. Dr. Ciprian Mihali, profesor de filosofie contemporană la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, a fost printre primele personalități din județ care au aderat la noua formațiune politică, urmat de fostul subprefect al județului, Camelia Sălcudean.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

Într-un interviu acordat Monitorul de Cluj, Ciprian Mihali spune că aderarea sa la REPER este modul prin care dorește să pună în slujba societății ceea ce a învățat în cele peste trei decenii de carieră. Aprig critic al derivelor și al abuzurilor de putere ale Guvernului timp de mai mulțiu ani, Mihali arată că a venit timpul să facă un pas în plus: să contribuie la construirea unei alternative politice. El arată că momentan nu are în plan să candideze pentru o funcție publică la alegerile din 2024, însă dacă va fi nevoie de priceperile sale undeva, va candida.

Reporter: De ce ați decis să intrați în politică și de ce acum?

Ciprian Mihali: „M-am întors în țară în toamna lui 2020, după opt ani petrecuți în Senegal și Belgia, unde am lucrat în diplomație și cooperarea academică internațională. După ce mi-am reluat îndatoririle ca profesor la UBB, am considerat că aș putea să mă angajez mai mult în treburile cetății și să pun în slujba societății ceea ce am învățat în trei decenii de carieră. Știți că am fost în acești din urmă ani foarte activ în spațiul public și am încercat să fiu un critic perseverent al succesivelor derive și abuzuri ale puterii de la București. Mi s-a părut însă că nu e suficient să rămân în această postură și că aș putea să contribui la construirea unor alternative politice, bazate pe atașamentul față de valorile europene, pe pricepere, curaj și onestitate.

Cred că am ajuns la o vârstă la care, după ce am fost pe rând truditor la câmp cu părinții mei de la țară, muncitor necalificat în uzină, doctorand, profesor, ambasador, după ce am cunoscut și am cultivat atâția oameni, din satul din Maramureș până în cancelariile prezidențiale, pot îndrăzni să spun că sunt suficient de pregătit pentru a mă dedica și vieții politice din România”, a arătat Ciprian Mihali, într-un interviu acordat Monitorul de Cluj.

R: Care este motivul care v-a determinat să aderați la REPER și nu la alt partid? Ce considerați că deosebește REPER de celelalte partide din România?

C.M.: „REPER s-a născut din dificultatea pe care mulți bărbați și multe femei de mare calitate profesională și personală au avut-o în încercarea de a contribui, prin USR și alături de USR, la reformarea României. Îi cunosc pe unii dintre acești oameni, i-am văzut în angajamentele lor civice de dinainte de 2020 și am încredere în atașamentul lor la valorile pe care le prețuiesc și eu. În același timp, maturitatea lor profesională m-a convins că sunt oameni care au ceva de oferit și se pot pune în slujba nevoilor și aspirațiilor societății noastre.

REPER se naște într-un context de numeroase deziluzii: deziluzia PNL, deziluzia Iohannis, chiar și deziluzia USR, tot atâtea figuri în care oamenii și-au investit în anii din urmă speranțele și în care azi nu se mai regăsesc. De aceea, împreună cu colegii mei vrem tocmai să evităm să facem trafic cu speranțele și cu entuziasmul cetățenilor, știm că au obosit și că mulți nu mai au răbdare cu această clasă politică. Și totuși, nu avem de ales, e nevoie să facem politică, numai prin acțiune politică putem schimba țara asta în bine. Altfel, evident, de unul singur putem fiecare decide în ce fel vrem să o ducem mai bine, dar ca societate și pentru generațiile ce vin după noi avem nevoie de un proiect de țară pe termen mediu și lung. Avem în REPER maturitatea, înțelepciunea și priceperea de a face lucruri bune, deși suntem foarte conștienți că va fi îngrozitor de greu. Dar, pur și simplu, nu mai putem rămâne cu mâinile în sân și nu putem asista pasiv la minciună, la abuzuri, la corupție și la tot ce riscă să ne îngroape șansele unui viitor demn pentru copiii noștri”.

R: Doriți să candidați la vreo funcție publică din partea REPER Cluj în alegerile din 2024?

C.M.: „Dacă va fi nevoie de priceperile mele undeva, da, voi candida. Însă până acolo e drum lung, nu am luat nicio decizie în acest sens și nici nu o voi face înainte de a pune la punct împreună cu colegii mei numeroase alte lucruri, mult mai importante. E foarte prematur să vorbim acum de funcții publice; deocamdată avem nevoie să construim niște instanțe centrale și organizații locale solide, să elaborăm o strategie coerentă de acțiune și să ne instruim oamenii care vor dori să candideze din partea REPER în alegerile din 2024. Deocamdată rolul meu în REPER este de a pregăti un program de formare și instruire a viitorilor oameni politici, astfel încât să nu ne trezim peste doi ani cu candidați care habar nu au despre ce e vorba în organizațiile politice, în bătăliile electorale și, mai ales, în posturile pentru care se luptă”.

R: Cum vedeți relația REPER cu USR?

C.M.: „REPER și USR sunt de aceeași parte a baricadei politice. Există foarte multe similitudini la nivel de principii și valori între cele două partide; diferențele privesc cultura organizațională și, parțial, poziționarea ideologică. Relația dintre cele două partide va depinde foarte mult de atitudinea viitoare conduceri a USR, de maturitatea pe care aceasta o va dovedi în acțiunea sa publică și în modul în care va ști să-și identifice aliații și inamicii. Din partea REPER, deschiderea există și colaborarea cu USR este una dintre opțiunile privilegiate, chiar dacă asta nu se va întâmpla în următoarele zile sau săptămâni. Cunoscându-i și apreciindu-i pe mulți dintre membrii cei mai marcanți ai USR Cluj, de pildă, am mare încredere că vor putea fi stabilite relații de colaborare pe proiecte precise între cele două partide„.

R: „Se bat” USR și REPER pe același electorat?

C.M.: „Nu, nicidecum. E o imagine falsă să credem că „felia” inițială de electorat se va împărți acum în două. REPER (dar și USR) ar trebui să se bată nu pe cele 8 sau 15 procente de până acum, ci pe cei 60% din electoratul român care nu votează, scârbit fiind sau indiferent fiind față de viața politică. Potențialul de creștere al celor două partide poate fi foarte mare dacă vor ști să scoată din amorțire acest electorat și să formuleze mesaje și oferte electorale adaptate nevoilor și așteptărilor lui. Ce știm noi despre milioanele de români care nu votează? De ce nu votează? Cum să-i convingem să o facă?

Apoi: corpul electoral se întinerește masiv în 2024, vor căpăta drept de vot, dacă nu mă înșel, aproape 1 milion de tineri, în raport cu 2020. Ce e greșit în politica noastră, încât tinerii refuză să voteze, tinerii despre al căror viitor este vorba în politică? În ce fel ne putem adapta valorilor și aspirațiilor acestei generații tinere? În ce crede ea, ce modele are, ce-și dorește de la societate și de la statul român?

Vedeți, prin urmare, că bazinul electoral poate fi extins dacă acțiunea politică și mesajele politice vor reuși să dea voce acelei părți a populației care nu are voce în societate, care nu se vede nicăieri, despre care încă știm atât de puțin”.

Ciprian Mihali este doctor în filosofie al Universităților din Cluj și din Strasbourg, din anul 2000. Între 2012 și 2016 a fost ambasador al României în Senegal și în alte șapte state din Africa de Vest. Din 2016 până în 2020 a lucrat în domeniul cooperării internaționale la Bruxelles. În 2020 a revenit în țară și în prezent predă filosofie la Univeristatea Babeș-Bolyai.

CITEȘTE ȘI: