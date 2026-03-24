Zi decisivă pentru Diana Șoșoacă, Parlamentul European analizează ridicarea imunității acesteia

Europarlamentara Diana Șoșoacă este audiată astăzi în Comisia de Afaceri Juridice a Parlamentului European, în urma solicitării Parchetului General privind ridicarea imunității. Decizia ar putea permite continuarea anchetei în România.

Diana Șoșoacă va fi audiată la Parchetul General | Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Diana Șoșoacă este audiată marți în Comisia de Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European, într-o procedură confidențială. Discuțiile au loc fără accesul publicului sau al presei, fiind o etapă standard în astfel de cazuri. Audierea vine după ce autoritățile din România au cerut ridicarea imunității europarlamentarei, pentru a putea avansa cu ancheta penală.

Acuzații grave formulate de Parchetul General

Potrivit procurorilor, Diana Șoșoacă este vizată pentru mai multe infracțiuni, printre care lipsire de libertate în mod ilegal, ultraj și promovarea unor ideologii extremiste.

De asemenea, în sarcina acesteia sunt reținute acuzații privind promovarea ideilor antisemite, negarea sau minimalizarea Holocaustului și susținerea unor figuri istorice condamnate pentru crime împotriva umanității.

Punerea în mișcare a acțiunii penale indică faptul că anchetatorii consideră că există probe consistente în acest dosar.

Imunitatea, pasul cheie pentru continuarea anchetei

Ridicarea imunității este esențială pentru ca procurorii să poată dispune măsuri judiciare și să continue procedurile penale.

Fără această aprobare din partea Parlamentului European, ancheta nu poate avansa în mod complet în ceea ce privește eventuale măsuri împotriva europarlamentarei.

Ce urmează după audiere

După audiere, Comisia JURI va întocmi un raport care va fi supus votului. Ulterior, decizia finală va fi luată în plenul Parlamentului European.

Dacă votul va fi favorabil ridicării imunității, procurorii din România vor putea continua ancheta și, eventual, vor putea trimite dosarul în judecată.

Reacția Dianei Șoșoacă

Diana Șoșoacă respinge acuzațiile și susține că este ținta unei acțiuni politice. Europarlamentara afirmă că nu s-a sustras niciodată de la anchete, dar critică modul în care, în opinia sa, justiția este folosită împotriva sa.

Controverse și incidente publice

De-a lungul timpului, Diana Șoșoacă a fost implicată în mai multe controverse, inclusiv declarații și acțiuni care au generat reacții puternice în spațiul public. În Parlamentul European, aceasta a fost implicată și într-un incident în plen, unde a perturbat ședința și a fost escortată în afara sălii. Decizia Parlamentului European privind ridicarea imunității va fi esențială pentru evoluția acestui dosar și pentru eventualele demersuri judiciare care vor urma.

