Comisia juridică a Parlamentului European a aprobat ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Europarlamentarul român riscă să fie anchetată în România.

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European a votat, joi, ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.

Ședința Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) s-a desfășurat cu ușile închise, iar pe ordinea de zi a fost inclusă și cererea de ridicare a imunității deputatei Diana Șoșoacă, notează Spotmedia.ro

Raportul a fost votat cu 17 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă.

Comisia juridică a Parlamentului European a aprobat ridicarea imunității Dianei Șoșoacă. Europarlamentarul român riscă să fie anchetată în România.

În toamna anului trecut, Parchetul General a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară.

Potrivit procurorilor, Diana Șoșoacă este anchetată pentru:

*4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal (adică ar fi reținut persoane împotriva voinței lor, în cazul jurnaliştilor italieni);

*4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe

*promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite

*negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia

*ultraj (adică pentru agresarea sau insultarea unui funcționar public aflat în exercițiul funcției).

Dacă va rămâne fără imunitate, Diana Șoșoacă va putea fi anchetată în România pentru faptele menționate.

Raportul Comisiei JURI va fi trimis în plenul Parlamentului European, în viitoarea sesiune plenară, pentru a primi votul final. Cel mai probabil, ar urma să fie discutat săptămâna viitoare.

CITEȘTE ȘI: