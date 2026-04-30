Tânăr de 23 de ani reținut pentru trafic de persoane, după ce și-a exploatat sexual victima prin metoda „loverboy”

Sub promisiunea unei relații și a unui viitor împreună, victima ar fi fost manipulată, izolată și forțată să se prostitueze, fiind supusă inclusiv unor agresiuni violente.

Un tânăr de 23 de ani a fost reținut de procurorii DIICOT Timișoara, fiind acuzat că a exploatat sexual o femeie timp de mai bine de un an, folosind metoda „loverboy”.

Anchetatorii susțin că, în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2026, tânărul ar fi profitat de vulnerabilitatea victimei, pe care ar fi recrutat-o prin metoda „loverboy”. Mai exact, acesta i-ar fi creat convingerea unei relații autentice și a unui viitor comun, pentru ca ulterior să o controleze și să o exploateze, conform comunicatului transmis de DIICOT.

După ce a câștigat încrederea femeii, bărbatul ar fi izolat-o de familie și apropiați, consolidând astfel controlul asupra acesteia.

Forțată să se prostitueze în mai multe județe

Sub pretextul că vor lucra împreună în domeniul turismului, individul ar fi determinat victima să se deplaseze în mai multe județe, printre care Bihor, Arad, Constanța și Timiș.

În realitate, aceasta ar fi fost obligată să practice prostituția, toate veniturile fiind controlate de agresor. Potrivit anchetatorilor, femeia ar fi fost nevoită să respecte indicații stricte privind tipul serviciilor oferite, durata întâlnirilor și sumele percepute.

Zilnic, aceasta ar fi obținut între 1.000 și 2.000 de lei, bani care ajungeau la bărbat.

Violențe extreme și control total

Cazul capătă o gravitate și mai mare prin violențele exercitate asupra victimei. Conform certificatului medico-legal emis de specialiștii de la Institutul de Medicină Legală Timișoara, femeia a suferit leziuni care au necesitat 25 de zile de îngrijiri medicale.

Chiar și după episoadele violente, agresorul ar fi reușit să o convingă să revină și să continue activitatea de prostituție, folosindu-se de presiuni psihice și amenințări.

Evadare dramatică și intervenția martorilor

Un moment critic a avut loc în 6 august 2025, când bărbatul ar fi chemat victima la o adresă din Timișoara, unde a agresat-o din nou. Femeia a reușit să scape într-un mod dramatic, ieșind pe geamul băii și fugind în stradă.

Martorii care au observat starea acesteia au apelat 112, iar victima a fost preluată de echipajele medicale, necesitând încă șapte zile de îngrijiri.

Control menținut chiar și din închisoare

Deși ulterior a fost încarcerat pentru încălcarea unui ordin de protecție, bărbatul ar fi continuat să exercite control asupra victimei. Aceasta ar fi continuat să practice prostituția și să îi trimită bani și pachete chiar și în perioada în care acesta se afla în detenție.

Reținut și propus pentru arestare preventivă

DIICOT Timișoara a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta urmând să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Cazul scoate la iveală, încă o dată, mecanismele violente și manipulative prin care victimele traficului de persoane ajung să fie exploatate, chiar și atunci când agresorii acționează din spatele unei aparente relații de iubire.

