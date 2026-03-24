NATO simulează respingerea unui atac rusesc în România, exercițiu militar de amploare în Marea Neagră

România devine, în aceste zile, punct strategic pe harta NATO, odată cu desfășurarea celui mai amplu exercițiu naval din acest an în Marea Neagră. Mii de militari din 12 state aliate testează, în condiții reale, capacitatea de reacție în fața unui posibil atac.

Exercițiul „Sea Shield” aduce în prim-plan un scenariu tensionat: respingerea unui atac venit dinspre Rusia. În prima fază, Forțele Navale Române trebuie să facă față singure unei agresiuni simulate, urmând ca ulterior să intervină sprijinul aliaților.

Mobilizare masivă de trupe și tehnică militară

Peste 2.500 de militari și zeci de nave din state precum SUA, Franța, Germania sau Italia participă la exercițiu. Operațiunile includ distrugerea minelor marine, trageri cu muniție reală și intervenții aeriene rapide.

Elicoptere și intervenții în timp real

Un element-cheie al exercițiului îl reprezintă inserțiile aeriene. Elicopterele vor transporta trupe direct pe fregate, simulând intervenții rapide în condiții de conflict.

Marea Neagră, zonă tot mai tensionată

Contextul în care are loc exercițiul este unul sensibil. Riscurile din regiune rămân ridicate. În paralel, NATO discută și despre securizarea unor rute maritime strategice, România fiind pregătită să contribuie activ.

