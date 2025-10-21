Pe autostradă până în Salonic. Proiect de infrastructură ambițios, dublat de o linie feroviară modernă, care va conecta România de Grecia.

România, Bulgaria și Grecia vor fi conectate printr-o autostradă și o linie feroviară de mare viteză, un proiect ambițios cu impact economic semnificativ ce le va permite românilor să călătorească direct pe autostradă din Constanța până în Grecia.

În noiembrie 2025 urmează să fie semnat acordul dintre România, Bulgaria și Grecia pentru construcția unei autostrăzi și a unei căi ferate moderne ce va conecta țara noastră de Grecia, informează Digi24.ro

Potrivit comisarului european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, axa de transport a fost declarată „prioritate absolută” la Bruxelles, iar acordul de cooperare va fi semnat luna viitoare.

Concret, coridorul va lega Marea Egee cu Marea Neagră, prin capitala României.

Este vorba despre un ax combinat, feroviar și rutier, cu autostrăzi, dar și trenuri moderne. Planul de acțiune urmează să aibă termene stricte, astfel încât fiecare țară să finalizeze secțiunile care îi revin, notează sursa citată.

Proiect cu impact economic semnificativ

Autostrada și linia ferată va fi importantă atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea militară, spun inițiatorii proiectului, iar finanțarea acestuia va proveni atât din fonduri europene, cât și din resurse naționale ale fiecărei țări.

Potrivit proiectului, drumul de mare viteză va conecta Portul Constanța de orașul Kavala, va traversa Bulgaria și va asigura o conexiune cu principalele stațiuni turistice de pe litoralul bulgăresc.

Deși costurile nu au fost făcute încă publice, proiectul este estimat la circa 6 miliarde de euro.

