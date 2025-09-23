Simion, mitocănie pe Facebook, supărat că presa a relatat chiolhanul său, cu miei la proțap

Președintele AUR, George Simion, a lansat o mitocănie pe Facebook, supărat că presa a relatat chiolhanul său, cu miei la proțap: „Breaking News sau ordin pe unitate la televiziunile sistemului! Simion a avut trei miei la ziua de naștere: miei la proțap, miei la grătar și miei…”

Ultimul cuvânt se referă la o insultă celebră, aproape de nereprodus: „Miei nu avem, dar (î)mi(-)(i)ei ****”, notează Defapt.ro

La începutul săptămânii, presa a relatat că Simion și-a serbat duminică seară ziua de naștere într-un local de lux din centrul Bucureștiului deținut de Mohammad Murad, afacerist din Constanța și parlamentar AUR.

„Întrebat de G4Media despre petrecerea de lux și fondurile cu care a plătit evenimentul, Simion a negat că și-a serbat ziua la Casa Lido și a susținut că a fost la sediul partidului, deși petrecerea a fost confirmată pentru G4Media de Mohammad Murad, iar doi parlamentari AUR a postat pe rețelele sociale fotografii cu Simion la Casa Lido”, a scris acest site.

