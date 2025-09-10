DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan. Fostul șef al Serviciului de Securitate al Republicii Moldova, acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB.

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă.

Alexandru Bălan este adus de către jandarmi la sediul central al DIICOT din București, 9 septembrie 2025|Foto: Inquam Photos / George Călin

Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, pentru a fi audiat într-un dosar în care este acuzat că ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB. Procurorii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.

Acum, DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan.

DIICOT cere instanței arestarea preventivă a lui Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel București.

Alexandru Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie - moldovenească și română - a fost adus sub escortă marți dimineață la sediul DIICOT, iar după aproape opt ore de audieri procurorii au decis să-l rețină pentru 24 de ore.

Fostul ofițer de rang înalt al SIS a fost ridicat luni de procurori la Timișoara și transportat la București pentru a da explicații în fața anchetatorilor.

„La data de 9 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în informarea publicată de DIICOT.

Conform DIICOT, între anii 2024 - 2025, suspectul a realizat două întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

Cine este Alexandru Bălan, acuzat de trădare și divulgare a informațiile secrete de stat?

Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT, care au colaborat cu autorități din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova pentru a-l captura pe fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, pune într-o nouă lumină securitatea regională și modul în care Rusia interferează în Uniunea Europeană prin intermediul Belarusului.

Alexandru Bălan, bărbatul care a fost reținut de DIICOT pentru spionaj, ar fi ajuns adjunct al șefului serviciilor de informații din Republica Moldova în 2016, cu sprijinul lui Vladimir Plahotniuc, potrivit Digi24.ro

La finalul săptămânii trecute, Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, care fost capturat la finalul lunii iulie.

Practic, Alexandru Bălan a fost susținut de fugarul Vlad Plahotniuc, acuzat într-o serie de dosare penale, inclusiv pentru crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, escrocherie şi spălare de bani.

Alexandru Bălan, fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, ar fi colaborat cu serviciul de informații al Federației Ruse, dar și cu KGB din Belarus, în contextul în care ofițerii de informații din țara lui Lukașenko pot opera mai ușor decât cei ruși pe teritoriul Uniunii Europene, menționează sursa citată.

Alexandru Bălan fusese numit în director adjunct al SIS în 2016, în perioada guvernului Pavel Filip, iar presa din Republica Moldova menționa despre el la acel moment că este ofițer SIS de carieră.

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova

