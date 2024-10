Adrian Cioroianu, inculpat pentru divulgare de informaţii secrete. Directorul Bibliotecii Naționale a dezvăluit public că Emilia Șercan analizează doctoratul lui Mircea Geoană.

Directorul Bibliotecii Naţionale a României, Adrian Cioroianu, a fost pus oficial sub acuzare în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete. Acesta a a dezvăluit public că Emilia Șercan analizează doctoratul lui Mircea Geoană.

Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului Tribunalului București pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității, potrivit anunțului făcut de jurnalista Emilia Șercan într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Adrian Cioroianu are calitatea de inculpat în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete

„Parchetul Tribunalului București i-a comunicat azi, oficial, calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale, în dosarul deschis pentru divulgare de informații secrete sau nedestinate publicității, după ce în februarie a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană.

Până astăzi, Adrian Cioroianu a avut calitatea de suspect în acest dosar. Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale și o potențială trimitere în judecată”, a notat jurnalista Emilia Șercan în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook.

În februarie 2024, Emilia Șercan a depus plângere după ce directorul BNR, Adrian Cioroianu, a divulgat subiectul de investigație la care jurnalista lucra și care viza analiza tezei de doctorat a lui Mircea Goeană, lucrare cu zeci de pagini plagiate prin traducere.

De altfel, după cum semnalează Emilia Șercan. finalizarea dosarului în care este Cioroianu inculpat este puțin probabilă:

„Încrederea mea în organele de urmărire penală (polițiști sau procurori) este foarte scăzută, având în vedere experiențele avute până acum”, motivează jurnalista Emilia Șercan,

O nouă amenințare cu moartea. Șercan a făcut plângere penală

Emilia Șercan a dezvăluit că a primit o nouă amenințare cu moartea,

„O să spun un lucru despre care nu am vorbit public până acum, dar care are legătură cu greutatea cu care, personal, îmi fac meseria. Şi este tot despre teza de doctorat plagiată a lui Mircea Geoană.

La sfârşitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă ameninţare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană. Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului Bucureşti, la acelaşi procuror din cazul Cioroianu. Şi, uite aşa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârşita oboseală de a-ţi face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, afirmă Emilia Şercan.

Jurnalista a depus plângere.

