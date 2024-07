Incident la Saga. DJ Hardwell a cedat nervos și a înjurat festivalul, la microfon, pe scenă. VIDEO

DJ-ul Hardwell nu a mai apucat să-și prezinte setul la festivalul Saga. Acesta a oprit show-ul și a început să înjure festivalul la microfon.

DJ Hardwell a cedat nervos și a înjurat festivalul, la microfon, pe scenă| Foto: Noticias EDM Perú - Facebook

Scandal la festivalul Saga care are loc în perioada 5-7 iulie la București.

DJ-ul olandez Hardwell și-a anulat show-ul din cauza unor probleme tehnice și i-a acuzat pe organizatorii festivalului că nu l-au plătit.

„Sunt aici, am călătorit tocmai din Olanda pentru a performa pentru voi. Sunt aici, asta vă spun. Ca să fiu sincer, acest festival de rahat nu mi-a dat niciun rahat de ban pentru a fi aici în această seară dar tot sunt aici, iar echipamentul lor e de r…t. Nu funcționează nimic.

Dacă sunt aici înseamnă că vreau să performez pentru voi, dar întregul echipament mă dezamăgește. Nu pot să performez, este imposibil pentru mine să fac asta”, le-a spus Hardwell fanilor care abia așteptau să-i vadă spectacolul.

Răspunsul organizatorilor Saga

„Păi, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de la celelalte 5 scene au apucat să performeze în prima zi de SAGA iar tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca și tine. Același set pare să funcționeze acum perfect pentru Will Sparks. Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA de anul acesta pentru artiști și participanți.

Am fi rezolvat orice dificultate tehnică fără efort și în cel mai scurt timp, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a-ți răspunde cerințelor, inclusiv cele legate de plată. Ne pare rău pentru fanii tăi, ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit la București. Nimic în afară de iubire și îți dorim să-ți fie bine”, au transmis organizatorii Saga.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: