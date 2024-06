Judecătorii au decis în cazul lui Vlad Pascu. Cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, respinsă.

Judecătorii au decis în cazul autorului tragediei din stațiunea 2 Mai. Cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat a fost respinsă.

Judecătoria Mangalia a respins, vineri, ca fiind nefondată, cererea de schimbare a încadrării juridice din ucidere din culpă în omor calificat, în cazul lui Vlad Pascu, şoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri, la 2 Mai.

Un nou termen de judecată

Un nou termen de judecată în acest dosar a fost stabilit pentru data de 21 iunie, la ora 10,00.



„Judecătoria Mangalia (...) respinge ca neîntemeiată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Maria - Selena, Olariu Maria, Olariu Marin, Tănase Andreea, Dinu Gabriela, prin avocat Ganea Daniela. Repune cauza pe rolul instanţei şi fixează termen de judecată la data de 21.06.2024, ora 10,00, cu citarea părţilor şi a martorului Radu Gabriel, propus de părţile civile, inclusiv telefonic. Cu cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată prin punerea prezentei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, astăzi 14.06.2024", se arată în soluţia pe scurt dată de Judecătoria Mangalia.



La termenul anterior de judecată, pe 7 iunie, timp de mai multe ore au fost audiaţi părinţii victimelor, alte rude ale acestora, precum şi martori.



Referitor la solicitarea avocatului victimelor de schimbare a încadrării juridice a faptei, judecătorul a spus că are nevoie de timp pentru a delibera, fiind stabilit termenul din 14 iunie.



În octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pe inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.



„În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19 august 2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar, la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului. În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani). De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.

