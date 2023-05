Factură uriașă la energia electrică, de 9.600 de lei, primită de un proprietar din Oradea

O orădeancă a primit o factură de 9.600 de lei de la Electrica, pentru o perioadă de facturare de 40 de zile, pentru un consum de 1.484 kWh.

Factură record primită de o orădenacă pentru energie electrică/Foto: Depositphotos.com

Trei familii care locuiesc într-o casă comună au primit o factură pe o lună, cât pe un an întreg.

Deși orădeanca care a primit o factură record în valoare de 9.600 de lei arată că trimite lunar indexul pentru facturare, aceasta nu este la prima factură problematică, potrivit bihon.ro

Problemele femeii cu facturile de la Electrica au început în toamna lui 2021, când compania i-a schimbat contorul.

Prima factură de 9.600 de lei a încasat-o în noiembrie 2022, în condițiile în care nu a mai primit nicio factură vreme de un an de zile, după ce i-a fost sschimbat contorul de către companie.

După ce a achitat contravalorarea facturii, orădeanca Mirela Poiana a trimis periodic indexul de facturare.

Însă, în martie 2023 primit o nouă factură, în valoare de 9.600 de lei, pentru perioada de facturare 23.12.2022 – 05.02.2023, cu un consum de 1484 kWh, potrivit sursei citate.

„Am cerut recalculare, am și număr de înregistrare, iar după o lună am primit răspuns că facturile respective au fost verificate și sunt ok.

Duminică, în 30 aprilie, am primit un email că voi fi debranșată”, spune orădeanca.

Săptămâna aceasta femeia a mers din nou la Electrica, însă fără niciun rezultat.

Femeia spune că în aceeași casă locuiesc trei familii, ea și frații ei. Pentru electricitate au un singur contor, comun. Înainte să fie schimbat contorul, consumul maxim făcut de cele trei familii a fost de 500 kWh.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: