18 ani de la moartea lui Teo Peter, basistul trupei Compact. Mesajul emoționant al fiului: „A știut mereu să fie un bun prieten”

Se împlinesc 18 ani de la moartea lui Teo Peter, membru fondator al trupei Compact.

18 ani de la moartea lui Teo Peter/ captură foto: Teo Peter Facebook.com

Teo Peter, basistul trupei Compact, a murit în urmă cu 18 ani, din cauza unui tragic accident de mașină, produs în data de 4 decembrie 2004, în timp ce se îndrepta spre casă. Cântărețul a murit pe loc în urma impactului puternic dintre taxiul în care se afla și mașina condusă de un cetățean american.

Teo Peter Jr. a publicat un mesaj emoționant prin care retrăiește amintiri alături de omul extraordinar Teo "Goofy" Peter.

„În urma cu 18 ani, pe 4 decembrie, eram la București.

Cântasem cu o seara înainte cu ALTAR Romania la Festivalul Rock în my heart, organizat de tatăl meu, Teo Peter de la formația Compact.

Ca de obicei când ne vedeam, destul de rar ce-i drept, am povestit și am râs, că nu aveai cum sa nu râzi cu el. Chiar dacă nu prea a știut să-și asume rolul de tată, ceea ce cumva era de înțeles în conjuctura dată, cu mine jucând mai mult rolul fratelui mai mare, a știut intotdeauna sa fie un bun prieten. Printre altele, avea la gât un lănțișor fain cu o chitară bass medalion si i l-am cerut. Bineinteles, in stilul nostru de comunicare vesnic umoristic si cu două sensuri, mi -a spus: „Da, da. Mai spre seară!" Adică in sensul că nici vorbă.

În fine, ne-am despărțit urmând sa ne vedem a doua zi. Dimineața la 7 sună telefonul. Era Costi Camarasan: „Teutz, am o veste proastă. Sună-l urgent pe Adrian Ordean că azi noapte a murit Teo, era într-un taxi și a întrat cu jeep-ul în ei unul beat de la ambasada americană…".

L-am sunat pe Adi, ne-am întâlnit și mi-a dat ce avea Teo la el, inclusiv lănțișorul ăla. Nu l-am purtat niciodată, n-am putut… E într-o cutiuță lângă pozele lui.

Ce a urmat a fost o poveste lungă, pe care o s-o povestim altă dată. Astăzi aș vrea doar să ne amintim de omul și prietenul nostru Teo "Goofy" Peter de la formația Compact.

Dumnezeu să-l odihnească”, notează fiul regretatului artist pe pagina sa de Facebook.

Fondatorul şi basistul trupei Compact s-a născut pe 11 aprilie 1954, la Cluj. A murit în dimineaţa zilei de 4 decembrie 2004, într-o sâmbătă, când puşcaşul marin Cristopher Robert VanGoethem, urcat băut la volan, nu a acordat prioritate la intersecţia Străzii Polone cu Bulevardul Dacia din București şi a spulberat taxiul în care se afla Teo Peter, unul dintre cei mai iubiți muzicieni români.

