Artistă găsită moartă într-un lac din Capitală. A anunțat pe Facebook că vrea să se sinucidă

O artistă de 43 de ani a fost găsită moartă de poliție sâmbătă în Lacul Morii din București.

Artistă găsită moartă într-un lac din Capitală. FOTO: Pixabay

Simona Săndulescu a fost găsită moartă de poliție sâmbătă în Lacul Morii din București. Artista care cânta la orgă pentru Orchestra Națională Radio anunțase într-o postare publicată pe Facebook sâmbătă dimineața că are de gând să se sinucidă, scrie Libertatea.

„Dragii mei prieteni care mă admiraţi artistic, ştiu că vă dezamăgesc! Dar viaţa a devenit insuportabilă pentru mine... Vă rog să mă iertaţi! Dragul meu Edward Aurelian Bar, tu ştii că te-am iubit nespus! Acum intru în lacul Morii purtând povara unei iubiri neîmpartaşite....Draga mea Cristina Deutsch, te rog să îi transmiţi!”, a scris femeia în postarea de pe pagina de socializare, cu câteva clipe înainte de a-şi lua viaţa.

Femeia, găsită moartă într-un lac din Capitală

Sâmbătă, în jurul orei 1.40, prin apel 112, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București – Secția 20 a fost sesizată cu privire la faptul că, într-un lac din Sectorul 6, se află o persoană înecată. La fața locului s-au deplasat polițiști cadrul Secției 20 și un echipaj de pompieri – scafandri, care au intervenit pentru scoaterea persoanei din apă. Totodată, un echipaj medical, în urma verificărilor, a constatat decesul.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri – Biroul Morți Supecte și Ucideri din Culpă în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.

Cine era artista care și-a luat viața?

Născută la București, pe 31 iulie 1979, Simona Săndulescu tocmai împlinise 43 de ani. A studiat orga la Universitatea Națională de Muzică București, avându-i ca profesori pe Lidia Sumnevici, Dolores Chelariu și Dan Racoveanu, potrivit autobiografiei de pe site-ul său. După absolvire, Simona Săndulescu și-a continuat studiile cu un Master în Stilistica Interpretativă Instrumentala și un doctorat, susținut în anul 2010 obținând calificativul maxim, summa cum laude.

În paralel cu studiile universitare și postuniversitare a urmat cursuri de măiestrie cu profesorii Helmut Plattner (Germania) și Jurg Lietha (Elvetia) dar și de muzică de camera, cu profesorul Vladimir Lakatosz (Germania). Simona Săndulescu colabora cu numeroase orchestre și coruri Simona Săndulescu era organist colaborator permanent al Orchestrei Naționale Radio, Orchestrei de Camerp Radio, Corului Academic Radio, Corului de Copii Radio, al Orchestrei Filarmonicii George Enescu, dar și al Corului Academic al Filarmonicii George Enescu.

A cântat sub orchestra a zeci de mari dirijori români și internaționali printre care Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Nicolae Moldoveanu, Cristian Măcelaru sau Gabriel Bebeșelea. Cea mai importantă realizare în calitate de organist solist a fost interpretarea Simfoniei a III-a în do minor (numita si Simfonia cu orga) de Camille Saint Saens, alături de Orchestra Nationala Radio, sub bagheta dirijorului Tomas Brauner (mai 2016), nota aceasta.

