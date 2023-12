Interzis traficului greu. Strada Mamaia va avea barieră. Boc: „Poliția va sta acolo permanent”.

De la 1 ianuarie 2024, pe strada Dragalina se va circula doar în sens unic, iar pe strada Mamaia se introduce o limită de tonaj. Primarul Emil Boc a anunțat că Poliția va fi prezentă permanent pe strada Mamaia.

Strada Mamaia din Cluj-Napoca / Foto: Someșul nostru - Facebook (din februarie 2023)

Primarul Emil Boc a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă din 28 decembrie, cum vor circula șoferii pe străzile Dragalina și Mamaia, recent modernizate. Astfel, edilul spune că strada Dragalina va fi cu sens unic, în timp ce pe strada Mamaia se introduce o limită de tonaj, care va fi marcată cu bariere:



„Pentru Dragalina și Mamaia s-a terminat proiectul european și am cerut o analiză riguroasă. Cei de pe Dragalina sunt nemulțumiți de cei de pe Mamaia, cei de pe Mamaia sunt nemulțumiți de Dragalina. Am avut o discuție cu executivul Primăriei din Serviciul Circulație și soluția pe care o propunem de la 1 ianuarie este ca pe strada Dragalina să fie exact ca înainte, adică sens unic înspre hotel, cu excepția autobuzului și a bicicletelor. Pe strada Mamaia, de la Someș, care a fost modernizată, deocamdată am început cu 3,5 limită de tonaj verificată. Vom amplasa inclusiv o barieră care se va construi, dar nu ca cea de la pasajul de la București să pună probleme, ci una mobilă și una fixă mai sus. Adică dacă intră cineva, doamne ferește, să nu producă un accident”, a declarat primarul Emil Boc.

Pe lângă barieră și un limitator de viteză, administrația publică a cerut să fie prezentă pe drum și Poliția „permanent”, ca să se asigure că șoferii cu vehicule grele nu intră pe strada Mamaia. Emil Boc spune că polițiștii vor sta acolo „până când oamenii se obișnuiesc” cu noile reguli:

„Deci va fi și barieră de acest fel, limitator de viteză și poliție prezentă, astfel încât acolo pe strada nou modernizată nimeni cu peste 3,5 tone să nu intre. Nu schimbăm în rest nimic, dar având în vedere că s-a modernizat strada Mamaia, este pavaj și mașinile grele ar perturba clădirile și le-ar crea probleme, reducem tonajul și ținem sub control respectarea acestei reguli. Nu mai putem permite traficul greu. O să avem o supraveghere strictă până când oamenii se vor obișnui că acolo nu se poate circula decât așa. Asta e soluția pe care o s-o implementăm de la 1 ianuarie. Punem Poliție. Am cerut să avem și Poliție Locală și Poliție Rutieră asigurată acolo permanent, până când oamenii se obișnuiesc, să construim cu autorizație o barieră pe două nivele”, a adăugat Emil Boc.

