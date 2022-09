Cum va arăta și cine va proiecta viitorul Parc Bună Ziua, primul din acest cartier? - FOTO

A fost ales câștigătorul concursului internațional de soluții pentru amenajarea Parcului Bună Ziua, de dimensiunile Parcului Central din municipiu.

Proiectele câștigătoare pentru amenajarea primul parc din cartierul Bună Ziua au fost prezentate joi, în cadrul unei conferințe de presă. Câștigător al proiectului a fost desemnat biroul de arhitectură Punct Birou de Arhitectură S.R.L., care va primi contractul de proiectare, în valoare de 2,37 milioane de lei.

PREMIUL I: Proiect nr. 104 – PA2008 – Punct Birou de Arhitectură S.R.L.; Autori principali: Andrei Bacoșcă / Mădălina Doroftei / Ruxadra Grigoraș / Lázár Csaba / Mădălina Perju / Daniel Șerban.

PREMIUL II: Proiect nr. 102 – AA1825 – STARH- Arhitectura, Construcții, Design S.R.L.; Autori principali: Florian Stanciu / Maria-Iulia Stanciu; Coautori: Roberta Iulia Frumușelu / Eduard Dumitru Untaru / David Sebastian Mihai / Nela Andrieș / Adelina Marin / Andrei Dobriță / Tudor Stănilă; Colaboratori arhitectură: Cosmin O. Gălățianu / Alexandru Cristian Beșliu / Octavian Bîrsan.

PREMIUL III: Proiect nr. 103 – CL9188 – VOICU & IONITA ARCHITECTS; Autori principali: VOICU & IONITA ARCHITECTS; Coautori: Narcisa Gabriela Ioniță / Laura Ioana Tiron.

Emil Boc: „Mereu am recomandat să mergem pe mâna specialiștilor”

În discursul său din prima parte a conferinței, primarul Emil Boc a făcut trimitere la criticile venite din partea publicului sau din mass-media legat de anumite amenajări ale spațiilor verzi din oraș. El a arătat că îi îndeamnă pe clujeni să asculte specialiștii și să aștepte rezultatele finale înainte să critice.

„Am pornit greu, a fost foarte multă reticență, multă lume ne-au criticat, dar după ce oamenii au văzut calitatea lucrărilor derivate din concursuri de soluții și s-au convins, această practică este preluată și în alte părți. Eu mereu am recomandat să mergem pe mâna specialiștilor. Le-am explicat cetățenilor care se întreabă de ce sunt anumite lucrări pe malul Someșului, dar cred că odată ce se finalizează lucrările, își vor dea seama că a fost un lucru bun. Mă adresez cetățenilor, dar și mass-mediei, să aibă răbdare, pentru că lucrări de calitate și de lungă durată nu se pot face de azi pe mâine. Șirul acestor concursuri de soluții nu se va opri”, a declarat primarul Emil Boc.

Primarul a punctat că dezvoltarea de noi spații verzi este o prioritate a administrației locale, arătând că sunt cazuri când parcurile au fost alese în detrimentul blocurilor sau a dezvoltării imobiliare în anumite zone.

„Pentru noi, modernizarea spațiilor verzi este o prioritate. Vrem ca 200 de hectare de parcuri să fie amenajate cu circa 100 de milioane de euro. Am fost la Parcul Farmec, la Parcul Ștefan cel Mare, se lucrează intens la parcurile Feroviarilor, Armătura. În curând începem lucrările la Parcul Zorilor, unde am oprit construirea unor blocuri de 10 etaje, în favoarea spațiilor verzi. La fel și la Expo Transilvania, am optat pentru parcuri și nu blocuri. Nu ne opunem nici dezvoltării imobiliare, însă trebuie să existe un echilibru”, a mai spus edilul.

Primarul a mai amintit că în acest moment, este în curs de semnare contractul de reamenajare a Parcului 14 Iulie.

Contract de proiectare de 2,37 milioane de lei

Firma de arhitectură care propune proiectul câștigător va primi contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 2.375.000 RON, fără TVA. Premiul II este în valoare de 75.000 de lei fără TVA, iar premiul III – 50.000 de lei fără TVA.

Juriul a fost format din arh. Andreea Mureșan, arh. urb. Mihaela Hărmănescu, peis. Ana Horhat, arh. Cristi Urcan – reprezentant OAR T, arh. Octav Olănescu, arh. urb. Endre Vanyolos, peis. Nicolas Triboi, iar concursul s-a desfășurat în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România (OAR).

Pentru a ilustra cât mai bine cum ar trebui să arate viitorul parc din Bună Ziua, OAR a dat mai multe exemple de parcuri din țări pecum Franța (cum este cel prezentat în colajul foto, localizat în Lyon), Germania sau Regatul Unit. De asemenea, se mai arată că, din punct de vedere geografic și economic, cel mai apropiat exemplu de la nivelul municipiului este Parcul Feroviarilor.

Unde va fi construit viitorul parc?

Firma declarată câștigătoare în urma concursului internațional de soluții va proiecta primul parc din cartierul Bună Ziua. Terenul ales pentru amenajare are peste 10 hectare și vedere spre aeroport.

Parcul Bună Ziua este promis de municipalitate de ani buni, însă până în prezent, proiectul nu a făcut pași prea mari spre realizare. Cartierul Bună Ziua a crescut exponențial în ultimii ani, estimările arătând că circa 6.500 de clujeni locuiesc aici. În prezent, ei nu beneficiază de niciun parc în zonă, pentru plimbări și relaxare.

Astfel, pe bună dreptate, Parcul Bună Ziua este văzut de municipalitate ca fiind „piesa lipsă” din rețeaua de spații verzi a orașului.

Cum arată terenul în prezent?

Terenul propus pentru amenajarea viitorului parc din cartierul Bună Ziua are o suprafață generoasă de peste 10 hectare și are vedere spre Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj.

În prezent, terenul este lăsat în paragină, cu buruieni înalte și fără alei sau căi de acces, cu vegetație joasă predominantă.

Amenajarea trebuie să țină cont de caracteristicile naturale ale terenului (floră, faună, prezența pârâului Becaș). Astfel, proiectanții au avut în vedere următoarele cerințele ecologice: punerea în valoare a pârâului Becaș, reabilitarea acestuia, dar și a zonelor de vegetație, realizarea de plantări pentru asigurarea biodiversității, a unui microclimat favorabil și aer curat.

Pârâul Becaș se va transforma într-o „zonă-legătură”, în locul barierei pe care o reprezintă în prezent, prin amenajarea atractivă a unei zone de loisir, fără a periclita rolul de coridor de biodiversitate a văii și aportul pentru spațiile verzi aflate în aval, după cum se arată în caietul de sarcini al licitației. Viitorul Parc Bună Ziua se dorește a fi unul la standarde europene, cu amenajări minime și păstrarea biodiversității.

Costurile parcului, estimate la 29,5 milioane de lei

Amenajarea parcului a fost aprobată de Consiliul Local Cluj-Napoca încă din luna iulie a anului 2019, alături de Parcul Est, Parcul Zorilor și zona verde a Canalului Morii - tronson Parcul Rozelor. Proiectul a bătut însă pasul pe loc în ultimii ani, fiind în cel mai „înapoiat” stadiu dintre cele patru. Pentru Parcul Bună Ziua a fost aprobat atunci studiul de oportunitate prin care s-au identificat terenurile pe care se vor amenaja aceste parcuri. La acel moment, primarul Emil Boc declara că estimarea pentru costul realizării parcului este de 29.564.000 lei și cuprinde costurile de achiziție și amenajare. Între timp, este foarte posibil ca estimarea să fi crescut.

„Acest proiect se încadrează în strategia municipiului privind Clujul Verde, care nu este doar un concept, ci o direcție clară pe care ne-am încadrat, cu obiectivul de a crește calitatea vieții în oraș prin modernizarea, extinderea și amenajarea de noi spații verzi. Orașul nostru a fost selectat recent parte a Misiunii europene «100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030», alături de mari capitale și orașe europene. Până în 2030 ne propunem să plantăm peste 100.000 de arbori și să creăm sau extindem peste 190 de spații verzi”, a explicat Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

