Angajații de la Primăria Florești opresc greva și reiau programul cu publicul

După trei zile de grevă, angajații Primăriei Florești au decis să reia activitatea cu publicul.

Angajații Primăriei Florești au oprit greva | Foto: Facebook, Primăria Florești

Angajații Primăriei Florești încetează greva și reiau activitatea cu publicul de azi, 3 septembrie 2025.

„Decizia a fost luată pentru binele comunității floreștene, dar atragem în continuare atenția asupra problemelor care au determinat declanșarea protestului național organizat de SCOR. Rămânem deschiși la dialog și soluții echitabile pentru o administrație locală stabilă și în slujba cetățeanului”, se arată într-o comunicare oficială publicată pe pagina de Facebook a Primăriei Florești.

Angajații din Primăria Florești, nemulțimiți de măsurile Guvernului Bolojan.

La Primăria Florești, greva a început vineri, 29 august 2025, când angajații, nemulțumiți de măsurile Guvernului Bolojan, au luat parte la protestul național organizat de Sindicatul SCOR - Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România.

Inițial, luni, 1 septembrie, Primăria Florești anunța că angajații au intrat în grevă pe o perioadă nedeterminată.

„Vă informăm că, începând de vineri, 29 august 2025, angajații Primăriei Florești au intrat în grevă pe termen nedeterminat. Decizia face parte dintr-o acțiune de protest la nivel național, declanșată de Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR), ca reacție la Pachetul II de măsuri fiscale propus de Guvern. Din cauza acestui context, activitatea cu publicul este suspendată până la revenirea asupra acestor decizii, iar contribuabilii sunt rugați să urmărească canalele oficiale ale Primăriei pentru actualizări ulterioare. Ne exprimăm speranța într-un dialog cât mai rapid și eficient cu autoritățile centrale și reafirmăm angajamentul nostru față de respectarea legii și interesul comunității”, transmitea Primăria Florești, luni.

Ceea ce s-a întâmplat la Florești face parte dintr-o acțiune de protest la nivel național, declanșată de Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România (SCOR) din cauza nemulțumirilor legate de Pachetul II de măsuri fiscale propus de Guvern.

Sindicat: Numărul angajațiilor din primării, redus brutal

„Primăriile se închid începând de vineri, 29 august! (...) Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78/primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii”, transmite SCOR, într-un comunicat oficial.



Sindicaliștii susțin că, pe lângă aceasta, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, Guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina Primăriilor.



„Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea Primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie Bolojan - «meniul pentru săraci», grila de salarizare specială numai pentru Primăriile cu buget redus. Cu sfidare și aroganță pe față, Consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun Consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului”, se mai arată în comunicatul transmis de sindicat.

De asemenea, sindicaliștii îi acuză pe guvernanți de „epurare politică”.

„Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea «jumătății de funcționar public» prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!”, spun reprezentanții SCOR.



Aceștia și-au intitulat protestul „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”.



„Modelul lui Ilie Bolojan - jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o Primărie, iar a doua zi la altă Primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model - vii la Primărie și constați că azi nu zboară!”, se precizează în comunicat.

