Veste bună pentru floreșteni! Târgul de Crăciun se va deschide la finalul lunii.

A treia ediție a Târgului de Crăciun din Florești, denumit „Winter Dream”, se va deschide pe 30 noiembrie.

Targul de Craciun din Florești va avea loc în perioada 30 noiembrie - 31 decembrie în Parcul Poligon | Foto: Florești Fest - Facebook

Targul de Craciun din Florești va avea loc în perioada 30 noiembrie - 31 decembrie în Parcul Poligon.

Momentan nu se cunosc detalii despre surprizele care vor urma la ediția din 2024.

Peste 40.000 de persoane la Winter Dream 2023

Ediția din anul 2023 a fost un real succes, participând peste 40.000 de persoane.

„Am avut zone instagramabile, pădure fermecată, multe luminițe magice, hambarul unde s-a desfășurat o mulțime de acitivtăți. La concerte au participat până acum peste 35.000-40.000 de oameni.

Din tot ceea ce am observat, toți cei care au participat au fost mult mai civilizați decât până acum. Și anul trecut au fost civilizați, dar anul acest a fost și mai bine. Fiecare dintre noi ne-am simțit acasă, ne-am simțit în familie. Floreștiul are suflet, așa cum am putut vedea în fiecare weekend la Winter Dream Florești”, declarase Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești, înainte de finalul ediției din 2023.

Pe lângă patinoar, Trenulețul Moșului și roată panoramică, floreștenii s-au putut bucura de mai multe concerte. Puya, Smiley și Cabron au fost câțiva dintre artiștii care au încântat publicul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: