Stadiul la zi al șantierelor din Florești: lucrările din zona Terra vor fi finalizate înainte de termen, două sensuri de mers pe strada Răzoare

Vești bune pentru floreșteni. Lucrările din zona Terra vor fi finalizate cu două luni înainte de termen, a anunțat primarul Bogdan Pivariu. De asemenea, se pregătește lărgirea străzii Răzoare la două sensuri de mers.

Stadiul la zi al șantierelor din Florești. FOTO sugestiv: Facebook/ Bogdan Pivariu

Primarul Bogdan Pivariu a făcut o trecere în revistă a lucrărilor ce se desfășoară pe raza comunei Florești. Edilul a arătat că lucrările din zona Terra sunt realizate în proporție de 99% și vor fi finalizate cu circa două luni înainte de termenul final al investiției.

„La șantierul de pe Terra, ieri s-a turnat asfaltul, inclusiv la acea intersecție care face legătura cu strada Orizontului, cu cartierul propriu-zis Terra, cu Dumitru Mocan, strada veche, acea intersecție care face legătura și cu strada nouă, inclusiv legătura dintre strada Petunei și strada Dumitru Mocan 2, deci noua stradă care a rezultat în urma exproprierilor și a lucrărilor de acolo. Așadar, am finalizat partea de instalații, utilități și am ajuns până în partea de asfalt, unde este pregătită în proporție de 99% pentru a fi dată circulației. Urmează marcajele și ultimele retușuri pentru ca aceasta csă deservească populația. Suntem în curs de licitație pentru semaforizarea de pe DN, respectiv Dumitru Tăuțan-intersecție cu DN, acolo unde, în urma acestor lucrări și de semaforizare, va fi permis din Dumitru Tăuțan în DN virajul la stânga, înspre comuna Gilău. Toate aceste lucruri vor ajuta, ne bucurăm că am reușit să finalizăm cu aproximativ două luni înainte de termen, am mers într-un ritm susținut și mă bucur că cei care au câștigat acest contract sunt foarte serioși, au depășit toate obstacolele apărute și am ajuns cu lucrarea la stadiul de 99%”, a arătat Bogdan Pivariu, la un post local de radio.

De asemenea, în cadrul ședinței de Consiliu Local de marți, 5 decembrie, a fost votat studiul de fezabilitate pentru lărgirea și modernizarea străzii Răzoare, inclusiv culoarul de exproprieri, pe porțiunea cuprinsă între Biserica Ortodoxă și numărul 197.

„În ceea ce privește strada Răzoare, am ajuns, împreună cu specialiștii, la o soluție care să permită două sensuri de mers pe carosabil. Odată cu exproprierile și cu lucrările acestea, vom renunța la sensul unic, apărut pentru siguranța pietonilor, pentru că nu exista trotuar. Cei care ieșeau din locuința lor ieșeau direct în carosabil și am încercat să introducem transportul în comun, chiar și așa pe sens unic, s-au montat inclusiv stațiile, am fost în faze avansate de probă, dar, în cele din urmă CTP a ajuns la concluzia că, în orele de vârf, mai mult ar încurca circulația, pentru că, în acea intersecție unde ar trebui să vireze pe două benzi, nu există o posibilitate reală ca autobuzul să iasă, încondițiile în caer sunt mai mulți participanți la trafic. Am lucrat la acest proiect mai mult timp, dar situația a fost una mai complicată, atât din punct de vedere a racordului cu viitoarea legătură la centura metropolitană, cât și din punct de vedere a parcărilor existente pe strada Răzoare, unde nu am vrut să diminuăm numărul de locuri. De asemenea, în această zonă vom face noi locuri de parcare, stații de încărcare a mașinilor electrice și propunem inclusiv amenajarea unei alveole pentru transportul în comun”, a mai spus primarul comunei Florești.

