Joe Biden: „Vom trimite noi trupe în Europa. Vom apăra toate statele NATO”

Joe Biden a anunțat că Statele Unite ale Americii vor trimite noi trupe în Europa, în special pentru a apăra frontul estic.

Joe Biden a anunțat că trimite noi trupe în Europa

Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii, a vorbit pentru prima dată după ce Rusia a atacat Ucraina cu brutalitate.

„Vladimir Putin a plănuit acest lucru de luni de zile. Peste 165.000 de trupe, echipament, chiar și sânge în spitalele de campanie s-au aflat la granița cu Ucraina. Toate astea spun multe despre intențiile lui. Partenerii NATO au încercat, prin dialog, să evite o invazie. Săptămâni la rând am spus că se va întâmpla acest lucru. Rusia a atacat în cele din urmă Ucraina. Am văzut un teatru politic la Moscova, când se spunea că Ucraina va începe un război, că va comite un genocid, totul fals. În momentul în care consiliul de securitate s-a întâlnit, Putin a declarat războiul. La câteva momente după, rachetele au început să cadă în Ucraina, ulterior tancuri și alte trupe au invadat Ucraina”, a declarat Joe Biden.

Biden a anunțat sancțiuni uriașe împotriva Rusiei, fiind blocate sume uriașe de bani care ar fi putut alimenta armata rusă

„Am construit o coaliție de parteneri care reprezintă mai bine de jumătate a economiei mondiale. Suntem în acord complet cu toți partenerii și nu vom mai face tranzacții cu Rusia. Vom opri capacitatea de a finanța și a crește armata rusească. Vom impune Rusiei niște standarde pe care nu le va putea urma. Rubla s-a prăbușit deja, este la cel mai jos nivel. Piața bursieră s-a prăbușit.”, a adăugat președintele Statelor Unite ale Americii.

Președintele S.U.A. a anunțat că vor fi trimise noi trupe în Europa, chiar și în România.

„O parte din sancțiuni vor afecta Rusia în timp. Vor fi afectați în capacitatea de a-și mări armata. Îi vom lovi ambițile pe termen lung ale lui Putin. Ne vom apăra aliații NATO, în special cei pe flancul estic. Am furnizat 650 de milioane de dolari în acest an Ucrainei, forțele noastre nu vor interveni în Ucraina. Trupele noastre vor apăra aliații NATO din flancul estic. NATO este mai unită ca niciodată și nu există niciun dubiu că USA și statele NATO vor îndeplini articolul 5. Am trimis trupe în Germania. Am cerut trupelor din EU să se ducă în zona Estonia, Letonia, Polonia dar și România.”, a mai spus Biden

„Acum autorizez trimiterea unor trupe suplimentare care vor fi trimise în Germania. Sunt trupe care erau în așteptare. Discutăm deja de trupe suplimentare pe care să le trimitem în Europa pentru aliații NATO. Vom proteja cetățenii americani, în special de majorările la gaz și petrol. Voi face tot ce pot pentru a nu crește prețul la benzină și vom trimite barili de petrol suplimentari. Dacă vor continua atacurile cibernetice dinspre Rusia, atunci vom răspunde. Am întărit sistemul pentru a ne proteja de atacurile Rusiei. Am vorbit cu președintele Ucrainei și i-am transmis că îl vom susține. În următoarele luni vom fi alături de poporul ucrainian. Ei în 31 de ani de independență au demonstrat că nu au problemă în a-și menține libertatea. Putin a acționat agresiv, dar acest lucru nu mai trebuie să continue. Această agresiune va costa enorm Rusia.”, a încheiat Biden.

