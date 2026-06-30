Înfrângere majoră pentru Trump: Curtea Supremă anulează decretul care limita dobândirea cetățeniei americane în urma nașterii în SUA

Curtea Supremă a SUA blochează tentativa lui Trump de a limita cetățenia pentru copiii imigranților ilegali.

Înfrângere majoră pentru Trump: Curtea Supremă anulează decretul care limita dobândirea cetățeniei americane în urma nașterii în SUA| Foto: DepositPhotos.com

Curtea Supremă a SUA a invalidat marți un decret prin care președintele Donald Trump a interzis dobândirea automată a cetățeniei americane în cazul copiilor născuți pe teritoriul SUA din părinți imigranți ilegali sau rezidenți temporari, relatează AFP, citată de Agerpres.ro

Înfrângere majoră pentru Trump: Curtea Supremă anulează decretul care limita dobândirea cetățeniei americane în urma nașterii în SUA

Această decizie, care este un mare eșec pentru Trump, a fost luată de judecătorii Curții Supreme cu un raport de voturi de șase la trei, inclusiv trei dintre cei șase judecători conservatori votând pentru invalidarea ordinului executiv semnat de președintele republican pe 20 ianuarie 2025, în prima zi a noului său mandat la Casa Albă.

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Acest ordin executiv (decret), declarat neconstituțional de toate instanțele inferioare, elimina dreptul automat la cetățenie prin naștere pentru copiii imigranților ilegali, măsură considerată necesară de Trump pentru a elimina un stimulent pentru imigrația ilegală.

Dar Curtea Supremă a stabilit acum că copiii născuți în SUA din părinți „prezenți ilegal sau temporar” pe teritoriul american sunt totuși „cetățeni prin naștere, în virtutea celui de-al 14-lea amendament” al Constituției SUA.

Principiul cetățeniei prin naștere, conform căruia orice copil născut în SUA devine automat cetățean american, a fost înscris în acest amendament, adoptat în 1868 după Războiul Civil pentru a garanta drepturile sclavilor eliberați și ale descendenților acestora.

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Foto: DepositPhotos.com

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