Rețelele de socializare, INTERZISE pentru minorii sub 15 ani, în Turcia

Turcia interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani.

Turcia interzice minorilor sub 15 ani accesul la rețelele de socializare

O lege care interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani a fost adoptată miercuri seară, 22 aprilie 2026, de parlamentul turc, a relatat agenția oficială de presă, Anadolu, scrie AFP, potrivit Agerpres.ro.

Conform acestei legi, minorilor sub 15 ani le va fi interzisă înregistrarea pe rețelele sociale, iar platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a relatat canalul de informații turc NTV.

Părinții vor dispune de instrumente pentru a monitoriza timpul petrecut în fața ecranelor și cheltuielile online, în timp ce în „situații de urgență”, principalele platforme de socializare vor fi obligate să intervină în termen de o oră de la diseminarea conținutului dăunător, a adăugat NTV.

Legea va intra în vigoare la șase luni de la publicarea sa în monitorul oficial, a relatat Anadolu.

Mai multe țări dezbat interdicția accesului la rețelele de socializare pentru minorii sub 15 ani.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut săptămâna trecută instituirea unei „zile lunare de detoxifiere digitală” pentru tineri, astfel încât aceștia să se poată reconecta cu cititul sau sportul, „vitalitatea vieții reale”, înaintea unei reuniuni europene de „coordonare” privind interzicerea rețelelor sociale pentru persoanele sub 15 ani.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii a 12 țări ale UE (Austria, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia și Spania) au discutat despre o restricție similară privind accesul copiilor la rețelele sociale. Aceasta reprezintă „dublul” numărului de țări care s-au oferit inițial voluntare toamna trecută, ceea ce arată că măsura „câștigă teren”, a remarcat cu satisfacție președintele francez.

