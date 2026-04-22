Oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de închisoare. A delapidat 1 mld. $.

Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru delapidarea unui miliard de dolari.

Vladimir Plahotniuc, repatriat în septembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Magistrații Judecătoriei Chișinău au dispus condamnarea oligarhului pro-rus Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” privind delapidarea unui miliard de dolari.

Vladimir Plahotniuc este învinuit de:

escrocherie

spălare de bani

crearea și conducerea unei organizații criminale

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la instanța de apel, transmite Radio Chișinău, potrivit Agerpres.ro.



Vladimir Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arest emise pe numele său, potrivit MODLPRES.

Acest fost membru al parlamentului și fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituții-cheie din Republica Moldova, a fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupție masiv care a implicat dispariția unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naționale.

Procurorii din Republica Moldova au cerut luni, 23 martie 2026, o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia în septembrie și judecat pentru delapidarea unui miliard de dolari, pe fondul acuzațiilor de acțiuni în favoarea Kremlinului.

La mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane pro-ruse acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, cruciale pentru viitorul european al acestei țări, situată între Ucraina și România, comentează AFP.

Plahotniuc a fost arestat la sfârșitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roșii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităților moldovene.

Alegerile parlamentare din septembrie au fost câștigate de partidul pro-european al președintei Maia Sandu, al cărui obiectiv este aderarea la UE.

CITEȘTE ȘI: