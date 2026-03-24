Procurorii din Republica Moldova cer 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc, repatriat în septembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Procurorii din Republica Moldova au cerut luni, 23 martie 2026, o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc, extrădat din Grecia în septembrie și judecat pentru delapidarea unui miliard de dolari, pe fondul acuzațiilor de acțiuni în favoarea Kremlinului, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

Procuratura a solicitat această pedeapsă în cadrul unei audieri în fața unei instanțe care examinează acest caz de crimă organizată, fraudă și spălare de bani la scară largă, care a dus la dispariția în 2014 a unui miliard de dolari din sistemul bancar național, echivalentul a 15% din PIB-ul Republicii Moldova.

Pedeapsa corespunde „pedepsei maxime prevăzute în prezent de codul penal moldovenesc”, a subliniat procurorul Alexandru Cernei.

Inculpatul în vârstă de 60 de ani nu a fost prezent la audiere, dar avocatul său, Lucian Rogac, a denunțat acuzațiile ca fiind „nefondate”.

Vorbind în instanță în februarie, Plahotniuc a susținut că dosarul este „politic” și că acuzațiile au fost „complet fabricate”.

Acest fost membru al parlamentului și fondator al Partidului Democrat, acuzat că a controlat în secret instituții-cheie din Republica Moldova, a fugit din țară în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul său într-un scandal de corupție masiv care a implicat dispariția unui miliard de dolari din vistieria a trei bănci naționale.

La mijlocul lunii iulie, Uniunea Europeană a anunțat sancțiuni împotriva sa și a altor șase persoane pro-ruse acuzate că încearcă să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare din septembrie anul trecut, cruciale pentru viitorul european al acestei țări, situată între Ucraina și România, comentează AFP.

El a fost arestat la sfârșitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roșii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai, conform autorităților moldovene.

Alegerile parlamentare din septembrie au fost câștigate de partidul pro-european al președintei Maia Sandu, al cărui obiectiv este aderarea la UE.

