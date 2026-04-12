Peste un milion de maghiari în România, chemați la urne. Unde pot vota la Cluj-Napoca pentru alegerile din Ungaria

Alegerile parlamentare din Ungaria au început în această dimineață, la ora 06:00 (07:00 ora României). Unde pot vota maghiarii din Cluj-Napoca.

Peste un milion de maghiari în România, chemați la urne. Unde pot vota la Cluj-Napoca pentru alegerile din Ungaria / Foto: monitorulcj.ro

Scrutinul din Ungaria este urmărit cu interes și în România, unde se află cea mai mare comunitate de maghiari din afara granițelor statului ungar. Printre alegătorii vizați se numără și maghiarii din Cluj-Napoca, chemați la urne pe parcursul zilei. Dacă ne raportăm la recensământul din anul 2021, România are peste un milion de etnici maghiari. Pentru scrutinul din 2026, aproape 500.000 de maghiari din afara țării s-au înregistrat pentru a vota. Procedura diferă în funcție de statutul alegătorului, adică, persoanele fără domiciliu în Ungaria pot vota prin corespondență, iar cetățenii care au domiciliu înregistrat în Ungaria trebuie să voteze fizic, fie pe teritoriul Ungariei, fie la secțiile organizate în străinătate.

Unde pot vota maghiarii din Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, alegătorii care nu au transmis votul prin corespondență se pot prezenta astăzi, 12 aprilie 2026, la sediul Consulatului General al Ungariei, unde este deschisă secția de votare. Cetățenii cu domiciliul înregistrat în Ungaria pot vota, astăzi, până la ora 19:00 ora Ungariei (20:00 ora României).

Scrutin cu miză mare pentru Viktor Orban

Deși guvernul Orban este la conducerea Parlamentului de mai bine de un deceniu, anul acesta, rezultatele scrutinului ar putea să arate cu totul diferit. Sondajele realizate în ultima perioadă arată un declin al partidului Fidesz, formațiunea aflată în prezent la guvernare, în favoarea partidului Tisza, care este condus de Peter Magyar. Nici în diaspora situația nu este favorabilă pentru Fidesz. Dacă până acum, voturile din diaspora mergeau în mare parte către partidul lui Orban, în sondajele realizate înaintea acestui scrutin, este prezentată o competiție mult mai echilibrată, pe fondul creșterii partidului de opoziție Tisza.

În acest context, liderul UDMR, Kelemen Hunor, și-a exprimat public sprijinul pentru Viktor Orbán, participând recent la un miting electoral organizat în Ungaria.

Vicepremierul Ungariei, în vizită la Cluj-Napoca. A fost mesaj sincer pentru oameni sau o pârghie electorală?

Cu o lună înaintea alegerilor, vicepremierul ungar Zsolt Semjén se afla în vizită la Cluj-Napoca. Această deplasare face parte dintr-o serie de vizite ale oficialilor de la Budapesta în comunitățile maghiare din afara granițelor. Vizita avea loc într-un moment în care în campania electorală din Ungaria apăreau acuzații privind posibile influențe din partea Kremlinului, care ar fi susținut partidul lui Orban, și de o polarizare accentuată între putere și opoziție. Prezența vicepremierului maghiar în Transilvania, în contextul unor evenimente cu încărcătură simbolică, a fost prezentată de către oficialul maghiar în spațiul public ca un gest de consolidare a relației cu diaspora maghiară. Pe de altă parte, vizitele au fost privite în spațiul public și ca parte a eforturilor de mobilizare electorală ale partidului Fidesz, pentru care diaspora a adus voturi considerabile pe parcursul anilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: