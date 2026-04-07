Atac terorist în plină zi lângă consulatul israelian din Istanbul. Doi făptăși au murit.

Trei atacatori înarmați au fost implicați într-un schimb de focuri în fața clădirii consulatului Israelului din Istanbul.

Vedere a clădirii care găzduiește consulatul israelian din Istanbul, după ce trei bărbați înarmați s-au angajat într-un schimb de focuri cu personalul de securitate în apropierea clădirii din Istanbul, Turcia, 7 aprilie 2026 | Foto: STRINGER - EPA/AGERPRES FOTO

Cel puțin doi atacatori din trei au fost uciși și doi ofițeri de poliție au fost răniți marți, 7 aprilie 2026, într-un incident armat în apropierea clădirii care găzduiește consulatul israelian din Istanbul, în Turcia, conform presei, relatează Reuters, citat de Agerpres.ro.

Într-o înregistrare video a Reuters se observă un ofițer de poliție „scoțând o armă” și se adăpostește în timp ce se auzeau împușcături. O persoană putea fi văzută acoperită de sânge. O prezență puternică a poliției armate este menținută întotdeauna în zona din apropierea consulatului israelian. Imaginile de televiziune au arătat polițiști înarmați patrulând în zonă după incidentul armat.

Niciun diplomat israelian „nu se află în prezent pe teritoriul turc”, a declarat pentru AFP o sursă apropiată dosarului. Potrivit presei turce, cei trei suspecți erau înarmați cu puști, îmbrăcați în haine de camuflaj și purtau rucsacuri. Conform ministrului de interne, cei trei erau frați.

Incidentul a avut loc în jurul orei 12.15 (9.15 AM), a relatat NTV, care a arătat o prezență numeroasă a poliției în fața consulatului, situat în cartierul Besiktas.

Ministrul justiției turc, Akin Gurlek, a declarat marți că a fost lansată o anchetă.

Gurlek a declarat pe platforma de socializare turcă NSosyal că biroul procurorului șef din Istanbul „a inițiat imediat o anchetă” asupra incidentului, desemnând un procuror-șef adjunct și doi procurori în acest caz, informează agenția Anadolu.

El a spus că procurorii au ajuns rapid la fața locului și au început ancheta, „meticulos și într-un mod multilateral”, în coordonare cu unitățile de aplicare a legii.

Clădirea consulatului israelian nu este operațională, în timp ce constatările inițiale indică faptul că atacul a vizat ofițeri de poliție turci desfășurați în zonă, scrie Anadolu.

Se depun eforturi pentru a clarifica pe deplin circumstanțele incidentului, a adăugat Gurlek.

MAE israelian a informat la rândul său că este la curent cu relatările privind un incident armat lângă consulatul său din Istanbul.

