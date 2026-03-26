Alertă în Marea Neagră. O navă care transporta petrol a fost atacată.

Un cargo turc ce transporta petrol rusesc a fost „atacat” joi, 26 martie 2026, în Marea Neagră, au anunțat autoritățile turce, relatează AFP, citat de Agerpres.ro.

„Credem că este vorba despre un atac cu ajutorul unei drone navale. Această explozie viza în mod special sala mașinilor”, a afirmat ministrul turc al transporturilor Abdulkadir Uraloglu, la postul de televiziune privat 24 TV.

Nava, care transporta 140.000 de tone de petrol, a fost lovită de drone aeriene şi navale după ce a plecat din portul rusesc Novorossiisk, relatează postul de televiziune NTV, citat de digi24.ro.

Petrolierul, numit Altura, a fost supus unor sancţiuni americane şi europene menite să împiedice Rusia să îşi finanţeze atacul asupra Ucrainei prin vânzări de petrol, relatează ziarul Sozcu.

Această navă a navigat ani de zile sub numele de Beșiktaș Dardanele și era supusă sancțiunilor din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii.

În 2024 a fost achiziționată de o companie panameză și a fost răscumpărată în noiembrie anul trecut de Pergamon Shipping, cu sediul la Istanbul, care a redenumit-o Altura, potrivit Sozcu.

