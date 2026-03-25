Social-democraţii lui Mette Frederiksen se plasează pe primul loc după alegerile legislative, dar fără majoritate

Social-democraţii premierului danez Mette Frederiksen se plasează pe primul loc în alegerile legislative de marţi, însă fără majortate. Frederiksen și-a prezentat demisia din funcția de premier și este favorită să conducă noul guvern.

Social-democrata Mette Frederiksen s-a declarat „pregătită să își asume” din nou rolul de prim-ministru al Danemarcei, în ciuda reculului puternic al partidului său la alegerile parlamentare de marți, care au plasat blocul de stânga pe primul loc, dar fără majoritate, comentează AFP, citată de Agerpres.ro

Cu 21,9% din voturi, social-democrații se află la cel mai scăzut nivel din 1903, departe de cele 27,5% obținute în 2022.

„Ne așteptam la o scădere, deoarece este normal atunci când candidezi pentru a treia oară”, a recunoscut Mette Frederiksen care conduce guvernul din 2019.

„Desigur, regret că nu am obținut mai multe voturi”, a adăugat ea.

Cele cinci partide din blocul de stânga au obținut 84 din cele 179 de locuri ale parlamentului, fiind astfel sub pragul majorității absolute. La dreapta, cele șase partide însumează 77 de locuri.

„Sunt în continuare pregătită să îmi asum responsabilitățile de prim-ministru al Danemarcei pentru următorii patru ani”, a subliniat lidera în vârstă de 48 de ani.

Discuții dificile pentru formarea noului guvern

Moderații (centru), conduși de ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen, au obținut 14 locuri și vor juca astfel un rol decisiv în negocierile pentru componența următorului guvern, care se anunță deosebit de dificile.

„Nimic nu arată că va fi ușor să formezi un govern”, a recunoscut Mette Frederiksen care conduce din 2022 o coaliție inedită stânga-dreapta, care include și Moderații.

„Veniți alături de noi. Suntem la centru. Voi v-ați grăbit spre extreme. Noi suntem tot aici”, le-a transmis Lokke Rasmussen foștilor săi parteneri.

Guvern de centru-dreapta sau opoziție pentru liberali

Președintele Liberalilor, care, de asemenea, a făcut parte din majoritatea guvernamentală în exercițiu, a exclus o nouă colaborare cu stânga.

„Există acum două opțiuni evidente pentru Partidul Liberal: fie obținem un guvern de centru-dreapta, fie intrăm în opoziție”, le-a spus Troels Lund Poulsen susținătorilor săi.

La stânga, Partidul Popular Socialist (SF) a devenit cu 11,6% din voturi al doilea partid din țară pentru prima dată în istoria sa.

„Trebuie să încercăm să garantăm menținerea statului bunăstării, trebuie să încercăm să demarăm tranziția ecologică”, a declarat presei lidera sa, Pia Olsen Dyhr. „Dacă nu reușim să facem acest lucru, nu vom intra la guvernare, vom rămâne în opoziție”, a subliniat ea.

Partidul Popular Danez (extremă dreapta): 9,1%

Partidul Popular Danez, un partid de extremă dreaptă anti-imigrație care a dominat mult timp politica daneză înainte de declinul său din 2022, și-a triplat scorul, ajungând la aproximativ 9,1% din voturi.

„Triplarea numărului de voturi este o expresie remarcabilă a sprijinului poporului danez pentru partidul meu”, a declarat pentru AFP Morten Messerschmidt, liderul partidului, salutând rezultatele bune ale extremei drepte în Europa.

„Acum așteptăm cu toții să vedem ce se va întâmpla în Franța, așteptăm să vedem ce se întâmplă în Ungaria, Olanda și, bineînțeles, în Regatul Unit cu Nigel Farage. Toate acestea sunt partide foarte performante în sectorul nostru și sper că și ele își vor tripla” numărul de voturi, a adăugat el.

Groenlanda și Insulele Feroe, teritorii autonome, trimit fiecare câte doi reprezentanți în Parlamen

În Danemarca, țară prosperă cu șase milioane de locuitori, campania s-a concentrat în principal pe probleme interne, cum ar fi costul vieții, statul bunăstării și mediul.

Modelul danez de agricultură intensivă, în special creșterea porcilor, a fost un subiect central al campaniei.

Confruntată cu o extremă dreaptă puternică încă de la sfârșitul anilor 1990, imigrația a fost, de asemenea, o problemă cheie, social-democrații pledând pentru o înăsprire suplimentară a politicilor de imigrație.

Premierul danez în exercițiu Mette Frederiksen și-a înaintat miercuri demisia în fața regelui, a doua zi după alegerile parlamentare în care formațiunea sa, Partidul Social-Democrat, a înregistrat un scor foarte slab, a anunțat Palatul Regal de la Copenhaga.

