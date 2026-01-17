Explozie într-un bloc din Alba Iulia: doi răniți și zeci de persoane evacuate

Un bărbat a suferit arsuri grave, iar o tânără o plagă la un picior în urma unei explozii produse, sâmbătă, într-un bloc de locuințe din Alba Iulia. Zeci de oameni au fost evacuați.

Explozie într-un bloc din Alba Iulia: un bărbat cu arsuri grave va fi transferat în străinătate pentru tratament|Foto: ISU Alba - Facebook

Două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc din Alba Iulia.

De asemenea, 20 de persoane au fost evacuate, iar doi oameni, un bărbat de 35 de ani și o tânără de 24 de ani, au fost răniți.

Bărbatul are arsuri pe 50% din corp și după stabilizare va fi trimis la tratament în străinătate, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Sănătății, citate de Agerpres.ro

„În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate.

După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, se arată într-o informare a Ministerului Sănătății.

La sosirea forțelor de intervenție, acestea au constatat că explozia a afectat mai multe apartamente din imobil. Pompierii au acționat pentru ventilarea spațiilor și evacuarea locatarilor din întregul bloc.

Potrivit primelor date, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze.

