Noi documente în scandalul Epstein. Propuneri pentru prințul Andrew, invitații la Buckingham și apeluri la sprijinul ducesei de Work

Scandalul Jeffrey Epstein revine în prim-plan după publicarea a milioane de documente de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, dosare care detaliază relațiile fostului finanțator american cu personalități politice, oameni de afaceri și membri ai familiilor regale.

Noi documente în scandalul Epstein. | Foto: DepositPhotos.com

Printre cele mai sensibile informații se numără corespondența dintre Epstein și prințul Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, dar și legăturile cu Saraj Ferguson, fosta ducesă de York, notează Agerpres.ro.

Jeffrey Epstein, condamnat în 2008 pentru racolarea unei minore în scopuri de prostituție și decedat în detenție în 2019, a fost acuzat că a construit, timp de ani de zile, o rețea de trafic sexual cu minore, profitând de relațiile sale la cel mai înalt nivel. Deși multe figuri publice au negat orice implicare ilegală, numele lor apar în documente, e-mailuri și agende de contact, fapt care a alimentat constant suspiciunile și presiunea publică.

Cina la Palatul Buckingham, planul lui Epstein

Potrivit documentelor desecretizate, în vara anului 2010, Epstein i-a propus prințului Andrew să îi facă cunoștință cu o tânără rusoaică, descrisă drept „frumoasă și inteligentă”. Schimburile de e-mail arată că Andrew s-a arătat deschis unei întâlniri, deși nu există dovezi că aceasta ar fi avut loc.

În aceeași perioadă, corespondența indica discuții despre posibile întâlniri la Londra, inclusiv cine la Palatul Buckingham. Într-un mesaj redactat în septembrie 2010, Epstein îi scria prințului că „va trebui să petreacă timp singuri”, iar Andrew îi răspundea sugerând o cină la palatul regal. Documentele nu confirmă că aceste întâlniri s-au materializat, însă simpla menționare a palatului regal a stârnit reacții puternice în Marea Britanie.

La momentul acestor schimburi de mesaje, Epstein fusese recent eliberat din arestul la domiciliu, după condamnarea sa din 2008, fapt care ridică semne de întrebare suplimentare privind menținerea relațiilor sale cu cercuri de influență.

Epstein a cerut sprijinul ducesei de York

Dosarele mai arată că Epstein a încercat să obțină sprijin public din partea Sarah Ferguson, fosta soție a prințului Andrew. În 2011, acesta a solicitat unui consultant de relații publice redactarea unei declarații care, „într-un scenariu ideal”, ar fi urmat să fie asumată de ducesă, în care să se susțină că el „nu este un pedofil”. Epstein afirma că aceasta ar fi fost „indusă în eroare” de acuzațiile formulate împotriva sa. Practic, Epstein i-a cerut fostei ducese să spună că a fost „păcălită” să creadă acuzațiile false aduse lui Epstein.

Acest schimb de mesaje sugerează o legătură apropiată între Epstein și Ferguson, fiind vorba inclusiv despre invitații la ceai la Palatul Buckingham sau la Castelul Windsor și mesaje cu un ton personal, toate datând de după condamnarea sa pentru infracțiuni sexuale.

Prințul Andrew, în cădere liberă

Legăturile prințului Andrew cu Jeffrey Epstein au avut consecințe asupra statutului public al celui dintâi menționat. În ultimii ani, acesta a fost privat de titlurile regale și de atribuțiile oficiale și a fost nevoit să părăsească reședința sa de la Windsor. În 2022, Andrew a ajuns la o înțelegere financiară de milioane de lire sterline cu Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat că a agresat-o sexual când era minoră, fără a-și recunoaște vinovăția. Giuffre s-a sinucis în 2025, eveniment care a reaprins dezbaterea publică asupra modului în care cazul Epstein a fost gestionat de-a lungul anilor.

Peste 3 milioane de documente dezvăluie contactul constant dintre Epstein și Andrew, dar și implicarea lui Sarah Ferguson în încercarea de a-l apăra. Scandalul readuce în atenție legăturile controversate ale finanțatorului american cu persoane publice de rang înalt, stârnind furie în Marea Britanie și pe plan internațional.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: