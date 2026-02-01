Catastrofă în Congo. Peste 200 de oameni au murit îngropați de vii

O tragedie de proporții a avut loc în estul Republicii Democrate Congo, unde cel puțin 200 de persoane și-au pierdut viața după ce mai multe mine s-au prăbușit în urma unei alunecări de teren provocate de ploi torențiale.

Catastrofă în Congo. Peste 200 de oameni au murit îngropați de vii | Foto: captură de ecran, X wideawake_media

Incidentul s-a produs miercuri, în zona Rubaya, un important centru de exploatare a coltanului, aflat sub controlul rebelilor M23, notează Digi24.ro. Conform autorităților, solul instabil a cedat brusc, iar galeriile miniere s-au surpat peste muncitorii aflați la lucru.

„Până în acest moment sunt confirmați peste 200 de morți. O parte dintre victime se află încă sub noroi și nu au fost recuperate”, a declarat Lumumba Kambere Muyisa, purtătorul de cuvânt al administrației provinciei Nord-Kivu, instalată de rebeli.

Pe lângă victimele decedate, numeroase persoane au fost rănite și transportate de urgență la spitale din orașul Rubaya, unde capacitatea unităților medicale este deja depășită.

Autoritățile au specificat că nu au reuși încă să scoată toate victimele din subteran.

