Rușii de la Lukoil și-au vândut afacerile din străinătate, inclusiv cele din România. Cine e cumpărătorul?

După ce a fost sanționat anul trecut, grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a ajuns la un acord pentru vânzarea activelor din străinătate, inclusiv în România.

Grupul petrolier Lukoil a anunțat vânzarea activelor din străinătate | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat joi, 29 ianuarie 2026, că a ajuns la un acord privind vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care regrupează activele din străinatate ale companiei, către fondul american de private equity (capital privat) Carlyle Group, transmite Reuters, citat de Agrpres.ro.

Lukoil Internațional, vândut în ultima clipă

Conform sursei citate, Lukoil a fost inclus pe lista entităților sancționate de SUA în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Această mișcare a forțat gigantul petrolier rus să își vândă activele din străinatate.

În conformitate cu sancțiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe 28 februarie 2026 pentru a-și vinde activele din străinătate.

Lukoil are o rețea de peste 5.300 de benzinării în 20 de țări din întreaga lume, precum și rafinării în Europa. Producția lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel și comercializează carburanți printr-o rețea de 300 de stații de distribuție, inclusiv în Cluj.

Foto: DepositPhotos.com

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: