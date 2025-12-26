Pacea Ucrainei „se joacă” în Florida. Donald Trump și Zelenski, față în față. Din nou!

Donald Trump îl primește pe Zelenski la Mar-a-Lago: negocierile pentru pace intră în faza finală.

Planul de pace al SUA, la un pas de acord: Zelenski merge duminică la Mar-a-Lago |Foto: president.gov.ua

Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald Trump în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Astfel, președintele american este așteptat să îl găzduiască, duminică la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul de pace al SUA, potrivit oficialilor ucraineni, scrie Axios.

Întâlnirea este un semn al unor progrese semnificative în negocieri. Trump a declarat anterior că se va întâlni cu Zelenski doar dacă va considera că un acord este aproape.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel — cu președintele Trump — în viitorul apropiat. Multe pot fi decise înainte de Anul Nou”, a scris Zelenski pe X vineri dimineață, după ce a primit un briefing de la principalul său negociator, Rustem Umerov.

Oficiali ucraineni au declarat pentru Axios că întâlnirea va avea loc duminică.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Întâlnirea prezidențială planificată urmează unui weekend de discuții în Florida între consilierii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și principalii negociatori ai Rusiei și Ucrainei — cele mai recente dintr-o lungă serie de întâlniri desfășurate în ultimele două luni.

Un oficial american de rang înalt a descris discuțiile cu Umerov și cu emisarul rus Kirill Dmitriev drept „pozitive și constructive”.

„Am mers cât de departe a fost posibil cu rușii și ucrainenii. Am făcut mai multe progrese în ultimele două săptămâni decât în ultimul an. Vrem să împingem mingea în poartă. Ne îndreptăm în direcția corectă”, a declarat oficialul american. În culise: discuțiile au continuat pe parcursul Crăciunului.

Joi, Zelenski a vorbit cu Witkoff și Kushner. „Lucrăm cu adevărat 24/7 pentru a apropia sfârșitul acestui război brutal al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a ne asigura că toate documentele și pașii sunt realiști, eficienți și fiabili. Sper că înțelegerile de Crăciun de astăzi și ideile discutate se vor dovedi utile”, a spus Zelenski după convorbire.

Mai târziu, joi, Witkoff și Kushner au avut discuții suplimentare cu negociatorii ucraineni și cu oficiali ruși. Kremlinul a declarat vineri că Iuri Ușakov, principalul consilier de politică externă al președintelui Vladimir Putin, a discutat cu omologii americani. Trump și Zelenski au avut, până acum, șase întâlniri în acest an.

Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a spus unora dintre cei mai importanţi oameni de afaceri din Rusia că ar putea fi deschis la un schimb de teritorii controlate de forţele ruseşti din Ucraina, dar că doreşte întregul Donbas, a relatat ziarul Kommersant, citat vineri de Reuters.

Andrei Kolesnikov, corespondentul la Kremlin al cotidianului Kommersant, unul dintre cele mai importante ziare din Rusia, a declarat că Putin i-a informat pe principalii oameni de afaceri cu privire la detaliile planului la o întâlnire de la Kremlin, care a avut loc târziu în noapte, pe 24 decembrie. „Vladimir Putin a afirmat că partea rusă este în continuare gata să facă concesiile pe care le-a făcut la Anchorage. Cu alte cuvinte, că 'Donbasul este al nostru'", a relatat Kommersant. În esenţă, Putin doreşte întregul Donbas, dar în afara acestei zone „un schimb parţial de teritorii din partea rusă nu este exclus", a scris Kolesnikov în ziar.

În declaraţii făcute reporterilor şi publicate miercuri de biroul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că delegaţiile ucraineană şi americană s-au apropiat de finalizarea unui plan în 20 de puncte în cadrul discuţiilor din timpul weekendului trecut din Miami, în Florida.

Zelenski a declarat însă că Ucraina şi Statele Unite nu au găsit un teren comun cu privire la cerinţele ca Ucraina să cedeze părţile din Donbas pe care încă le controlează sau cu privire la viitorul centralei nucleare Zaporojie, care este controlată de forţele ruseşti.

Preşedintele american Donald Trump a promis în repetate rânduri că va pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace, iar trimisul său Steve Witkoff şi ginerele său Jared Kushner au negociat cu Rusia, Ucraina şi puterile europene.

