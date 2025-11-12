Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbușirii unui avion în estul Georgiei

Douăzeci de militari turci au murit în urma prăbușirii unui avion cargo militar turc marți în estul Georgiei, a anunțat miercuri Ministerul Apărării din Turcia.

Autoritățile turce, care au publicat numele și fotografiile celor douăzeci de victime, nu au comentat încă posibilele cauze ale prăbușirii avionului C-130, informează AFP, citată de Agerpres.ro

Avionul, care decolase din Ganja, în vestul Azerbaidjanului, cu destinația Turcia, s-a prăbușit la scurt timp după ce a intrat în spațiul aerian georgian marți după-amiază.

Epava aeronavei a fost localizată marți după-amiază târziu, conform autorităților turce.

Înregistrări video de amatori realizate de martori ai prăbușirii arată cum aeronava se rotește și cade în gol, lăsând în urmă o dâră de fum alb, înainte de a se izbi de sol în depărtare, eliberând o coloană groasă de fum negru.

În aceste imagini filmate, aparatul de zbor pare deja parțial dezintegrat în timpul căderii

