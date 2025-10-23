Intâlnire istorică între Papa Leon și Regele Charles la Vatican. Cei doi s-au rugat împreună.

Papa Leon al XIV-lea l-a primit pe Regele Charles al III-lea pentru o rugăciune ecumenică în capela Sixtină din Vatican.

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat cu Regele Charles al III-lea la Vatican | Foto: AGERPRES FOTO - EPA/ANGELO CARCONI

Regele Charles al III-lea, aflat într-o vizită de stat la Vatican, a fost primit joi de Papa Leon al XIV-lea pentru o rugăciune ecumenică în capela Sixtină, o premieră istorică după schisma anglicană din secolul al XVI-lea, transmite AFP, citat de Agerpres.ro.

Papa Leon s-a rugat cu Regele Charles la Vatican

Potrivit sursei citate, monarhul în vârstă de 76 de ani, care deține și rolul simbolic de conducător suprem al Bisericii Anglicane britanice, a sosit miercuri seară la Roma, însoțit de soția sa Camilla, într-o vizită descrisă drept „istorică” de Palatul Buckingham.

Însoțiți de un lung convoi, cuplul regal a fost întâmpinat cu onoruri la palatul apostolic, sub privirea atentă a gardienilor elvețieni în uniformă de gală, înainte de a fi primit în audiență privată de Papă. Aceasta este prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu Papa Leon al XIV-lea, ales în mai în fruntea Bisericii Catolice după moartea predecesorului său Francisc.

Punctul culminant al vizitei este rugăciunea comună a papei și monarhului britanic de la ora locală 12.00 (10.00 GMT) din Capela Sixtină, sub celebrele fresce ale lui Michelangelo, în prezența liderilor și oficialităților religioase.

Aceasta este pentru prima dată când un papă și un suveran britanic se roagă împreună public și marchează o apropiere între cele două Biserici, după o jumătate de secol de inițiative comune și întâlniri între papi și arhiepiscopii de Canterbury, liderii spirituali ai Bisericii Angliei.

Această rugăciune de aproximativ 45 de minute, solicitată de Charles al III-lea, se concentrează pe protecția naturii, o temă dragă regelui, semn al convergenței dintre cele două Biserici pe probleme de mediu, la zece ani de la enciclica Laudato Si' a Papei Francisc despre ecologia integrală.

Coprezidat de Leon al XIV-lea și de Arhiepiscopul de York Stephen Cottrell, momentul combină tradițiile catolice și anglicane, în acordurile Corului Capelei Sixtine și ale Corului Capelei Saint George din Windsor.

Anglicanismul a apărut în urma unei schisme de Biserica Catolică în 1534, declanșate de regele Henric al VIII-lea al Angliei în urma refuzului Papei Clement al VII-lea de a anula căsătoria sa cu Ecaterina de Aragon.

În 1961, mama lui Charles, regina Elisabeta a II-a, a devenit primul monarh britanic care a vizitat Vaticanul de la schisma anglicană din secolul al XVI-lea.

Această rugăciune „este un eveniment istoric”, a declarat pentru AFP William Gibson, profesor de istorie bisericească la Universitatea Oxford Brookes, care amintește că suveranul britanic este obligat prin lege să fie protestant.



„Din 1536 până în 1914, nu au existat relații diplomatice oficiale între Regatul Unit și Sfântul Scaun”, spune el. Londra a deschis o ambasadă la Vatican în 1982.

Abia din 2013 legea le-a permis membrilor familiei regale britanice care s-au căsătorit cu catolici să-și păstreze locul în linia succesorală, conform lui William Gibson.

Recent, această apropiere a devenit „importantă în măsura în care anglicanismul s-a născut ca reacție la Biserica Catolică, și deci în opoziție”, amintește pentru AFP fratele Hyacinthe Destivelle, preot francez dominican, membru al dicasterului (ministerului) pentru promovarea unității creștinilor.

Spre deosebire de Biserica Romano-Catolică, Biserica Anglicană hirotonisește femeile și le permite preoților să se căsătorească. Pentru prima dată în istoria sa, Biserica Anglicană tocmai a numit o femeie în fruntea sa, Sarah Mullally, o mamă în vârstă de 63 de ani.

Joi după-amiază, regele Charles și regina Camilla au participat la un alt serviciu religios ecumenic la bazilica Sfântul Pavel din Afara Zidurilor, una dintre cele patru bazilici majore din Roma.

Cu această ocazie a fost creat un tron special pentru Charles al III-lea. Acesta va rămâne în absida bazilicii și va putea fi folosit în viitor de succesorii săi la tronul britanic. Tronul este decorat cu blazonul regal și este înscris cu deviza ecumenică 'Ut unum sint' (Ca ei să fie unul).

Leon al XIV-lea și Charles al III-lea vor sărbători împreună anul jubiliar sau Anul Sfânt al Bisericii Catolice, care are loc la fiecare 25 de ani și atrage milioane de pelerini la Vatican.

Biserica Angliei, aflată în declin, are în jur de douăzeci de milioane de credincioși botezați, dar își estimează practicanții obișnuiți la puțin sub un milion, conform statisticilor pentru anul 2022, mai notează AFP.

