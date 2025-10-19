România vrea să recupereze cele 90 de tone de aur trimise Rusiei acum apropape 100 de ani

România readuce în discuție Tezaurul pierdut în Rusia în timpul primului Război Mondial. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), Cristian Păunescu, a vorbit, într-un interviu pentru un post public polonez, despre Tezaurul României, nerecuperat de la ruși.

Conform Digi24.ro, consilierul afirmă că pentru români, recuperarea lui este „o chestiune de datorie morală”.

S-au încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie. În prezent, valoarea Tezaurului se ridică la 8 milioane de euro.

De la Lenin la Putin toate tentativele de recuperare au fost eșuate. Doar unele artefacte au fost returnate în 1935 și 1956, dar rezervele de aur nu au revenit niciodată.



„Am încercat toate căile posibile de negociere, dar URSS și, ulterior, Rusia au ignorat această datorie.”, spune Păunescu

În 2003, România și Rusia au organizat o comisie bilaterală ăentru verificarea inventarelor, însă negocierile au fost întrerupte după începutul războiului dintre Rusia și Ucraina, iar soluțiile au rămas blocate. O posibilă cale este utilizarea activelor rusești înghețate în UE, dar situația s-ar complica din punct de vedere juridic.

Eugen Tomac: „Este vorba despre identitate națională”

Europarlamentarul Eugen Tomac subliniază că România trebuie să fie pregătită să reia dialogul și să încerce toate mecanismele legale pentru recuperarea tezaurului:

„Obiectivul este și rămâne restituirea integrală a Tezaurului. Iar România trebuie să fie pregătită să reia dialogul cu Rusia în această privință. Pentru noi, nu este vorba doar de valoarea enormă a aurului. Este vorba de istorie, demnitate și identitate națională”.



Foto: Depositphotos.com

