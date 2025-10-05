Parada Pride la Pecs: „Nu ne vom pleca în fața fricii!” Europarlamentarul Nicu Ștefănuță, prezent la eveniment.

În ciuda interdicțiilor, în sudul Ungariei, la Pecs, a avut loc a cincea paradă Pride, desfășurată în cadrul festivalului pentru drepturile omului „Libertatea identității mele”.

A cincea paradă Pecs Pride s-a desfășurat în sudul Ungariei|Foto: Depositphotos.com

Cea de-a cincea paradă Pride din Pecs s-a desfășurat sâmbătă sub sloganul „Nu ne vom pleca în fața fricii!” în orașul din sudul Ungariei, în ziua de închidere a festivalului pentru drepturile omului „Libertatea identității mele”, informează MTI, citată de Agerpres.ro

La eveniment a fost prezent și eurodeputatul român Nicolae Ștefănuță.

Evenimentul nu a fost inițial autorizat, dar s-a desfășurat în cadrul unei demonstrații pentru drepturile omului.

Într-un discurs adresat participanților, între care s-au aflat și reprezentanți ai partidelor de opoziție Coaliția Democrată și Momentum, primarul orașului Pecs, Attila Peterffy, și-a exprimat sprijinul pentru parada Pride interzisă și opoziția sa față de încălcarea libertăților civile.

„Sunt aici pentru că, dacă nu vorbesc astăzi, mâine nu voi mai avea unde să vorbesc, cu cine să vorbesc și nimic de discutat. Sunt aici pentru că tăcerea de astăzi nu mai este neutralitate, ci înfrângere și resemnare, și nu vreau să mă resemnez”, a spus el.

„Când apăr Pecs Pride, apăr libertatea, democrația și curajul civic”, a adăugat el.

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte român al Parlamentului European, a declarat la rândul său într-o conferință de presă înaintea marșului că Europa reprezintă libertatea și că a venit la Pecs împreună cu mai mulți europarlamentari pentru a apăra valorile și libertățile europene, care sunt importante și pentru unguri, menționează sursa citată.

„Nimic nu durează pentru totdeauna și politica se schimbă de asemenea”, a fost mesajul transmis de europarlamentarul Nicu Ștefănuță către guvernul ungar.

