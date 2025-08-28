Liderii statelor europene, Macron, Tusk și Merz, sprijină aderarea Republicii Moldova la UE: „Ușa este deschisă.”

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk și-au anunțat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) și au promis solidaritate în fața agresiunii ruse.

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk, alături de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova | Foto: Inquam Photos / Miruna Turbatu

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk și-au exprimat miercuri, la Chișinău, sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în timpul celebrărilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, promițând solidaritate în fața agresiunii ruse, relatează Reuters, AFP și EFE, citate de Agerpres.

Liderii europeni au deschisă ușa UE pentru Republica Moldova

„Ușa Uniunii Europene este deschisă”, a spus Merz într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul polonez Donald Tusk și președinta moldoveană Maia Sandu, ai cărei aliați pro-europeni se confruntă cu o provocare dură la alegerile parlamentare de luna viitoare.

Cancelarul german a subliniat că statele europene vor continua să sprijine reformele aflate în derulare în Republica Moldova, astfel încât în lunile următoare să fie deschis primul capitol în negocierile de aderare la UE.



Merz a dat asigurări că UE va apăra libertatea și suveranitatea Republicii Moldova, întrucât 'știm bine cât de mult suferă Moldova din cauza războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Acest război trebuie să se termine (...), dar nu cu orice preț”, consideră cancelarul german, conform căruia președintele rus Vladimir Putin dorește ca Republica Moldova, la fel ca Ucraina, să revină în „sfera de influență” a Rusiei.



Bruxellesul nu dorește „capitularea Ucrainei”, întrucât, dacă aceasta s-ar întâmpla, nu va face decât să-l ajute pe Putin să câștige timp pentru viitoare intervenții militare, a mai susținut cancelarul german.



Cei trei lideri europeni au promis cu toții sprijin tehnic și diplomatic pentru Chișinău în apărarea sa împotriva atacurilor hibride ruse, care s-au înmulțit dramatic de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina din 2022.



La rândul său, Macron a exprimat „sprijinul ferm” al Franței pentru Republica Moldova și pentru candidatura sa la Uniunea Europeană, denunțând „minciunile” Rusiei, în timpul acestei vizite simbolice la Chișinău.



„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul și că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea fiecăruia”, a declarat președintele francez în aceeași conferință de presă.



Uniunea Europeană „este o uniune a prosperității și păcii. Nu este, în absolut, ca Uniunea Sovietică”, a indicat Macron.



Adresându-se gazdei sale, președinta pro-europeană Maia Sandu, președintele francez a insistat că UE „este o comunitate a valorilor” democratice și a drepturilor omului.



Așadar, „cetățenii Republicii Moldova au înțeles că aderarea la UE reprezintă o oportunitate istorică pentru viitorul țării lor, o oportunitate pentru prosperitate și pentru securitate, care va conduce la modernizarea infrastructurilor și a economiei și va deschide acestei țări o piață cu 450 de milioane de consumatori”, a spus în continuare Macron.



De partea sa, premierul polonez Donald Tusk a descris drept un „miracol” ceea ce a realizat Republica Moldova în ultimii ani. Totuși, amintind de experiența Poloniei, care a trebuit să aștepte destrămarea Uniunii Sovietice pentru a fi liberă, el i-a cerut președintei Maia Sandu să aibă răbdare.



Cei trei lideri europeni veniți acum la Chișinău au participat în cursul serii la celebrările ocazionate de Ziua Independenței Republicii Moldova și au adresat mulțimii adunate la un mega-concert.

