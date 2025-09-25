Fostul președinte Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2007

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la închisoare în dosarul finanțărilor libiene.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la o pedeapsă dură de cinci ani de închisoare pentru că „le-a permis apropiaților săi” să se adreseze Libiei lui Muammar Gaddafi pentru a obține finanțare ilegală pentru victorioasa sa campanie prezidențială din 2007, și va fi în curând închis, o premieră în Franța, urmând însă să conteste decizia, relatează AFP, citat de Agerpres.ro

Acest lucru nu îl va împiedica pe fostul președinte, aflat la putere între 2007 și 2012, găsit vinovat de „asociere criminală”, să evite închisoarea: ordonanța de arestare preventivă amânată cu executare provizorie emisă de Tribunalul Corecțional din Paris înseamnă că va fi citat în termen de o lună de către parchet, care îl va informa despre data încarcerării sale.

„Așadar, ura nu are limite”, a declarat Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, după citirea verdictului, vizibil cuprins de o furie rece.

„Îmi voi asuma responsabilitățile (...) și dacă ei vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare. Dar cu capul sus”, a adăugat el în fața jurnaliștilor, clamându-și încă o dată nevinovăția.

Pedeapsă fără precedent în Franța pentru un fost șef de stat

Condamnat definitiv la un an de închisoare pentru corupție și trafic de influență în așa-numita afacere a „interceptărilor telefonice”, Nicolas Sarkozy a fost deja obligat să poarte o brățară electronică la gleznă din ianuarie până în mai, o pedeapsă fără precedent în Franța pentru un fost șef de stat. El a depus apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Sarkozy, vinovat de „asociere criminală”

În timpul citirii de trei ore a unei hotărâri de 400 de pagini, președinta Tribunalului Corecțional din Paris, Nathalie Gavarino, a explicat că Sarkozy este vinovat de „asociere criminală” pentru că „le-a permis apropiaților și susținătorilor politici asupra cărora avea autoritate” să solicite autorităților libiene „să obțină sau să încerce să obțină sprijin financiar în Libia în vederea strângerii de finanțare” pentru campania sa din 2007.

Instanța l-a achitat însă de acuzațiile de primire de bunuri furate și delapidare de fonduri publice libiene, luare de mită pasivă și finanțare ilegală a campaniilor electorale.

Ancheta nu a reușit să dovedească faptul „că banii trimiși din Libia” au fost folosiți pentru finanțarea secretă a campaniilor electorale, conform hotărârii judecătorești.

În urma morții, marți, în Liban, a unuia dintre inculpați și actor cheie în acest caz, Ziad Takieddine, instanța a luat act și de încetarea urmăririi penale împotriva sa.

Curtea de Casație, cea mai înaltă instanță a Franței, va examina, de asemenea, apelul său pe 8 octombrie în cazul „Bygmalion”, privind finanțarea campaniei sale prezidențiale din 2012, pentru care a fost condamnat în apel la un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare.

Foto: Depositphotos.com

