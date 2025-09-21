Volodimir Zelenski cere sancțiuni împotriva candidaților pro-ruși la alegerile perlamentare din Republica Moldova

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskia, a impus sancțiuni împotriva politicienilor „care destabilizează Moldova în interesul Moscovei”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din Republica Moldova | Foto: depositphotos.com

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni împotriva politicienilor pro-ruși din țara vecină, informează dpa, citat de Agerpres.ro.

Zelenski cere sancțiuni „înpotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei”

Măsurile punitive sunt îndreptate „împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei”, a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă.

„Ucraina susține Moldova, iar noi suntem interesați de stabilitatea vecinului nostru - și de succesul Moldovei”, a afirmat el.

Pe lista de 11 nume se află și Evghenia Guțul, bașcana regiunii autonome Găgăuzia din Moldova. Ea a fost alimentată de Moscova pentru a se opune președintei moldovene pro-europene Maia Sandu, comentează Reuters.

Sancțiunile sunt mai degrabă simbolice decât practice. Ele înseamnă că acestor persoane nu li se permite să se implice în activități economice în Ucraina.

Forțele pro-europene și pro-ruse sunt în dispută de mult timp pe tema direcției de acțiune în Republica Moldova, situată între Ucraina și România, reamintește Reuters.

Republica Moldova este candidată la aderarea la UE, motiv pentru care Bruxellesul și mai multe țări au făcut lobby pentru continuarea apropierii.

Sondajele sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS (Partidul pentru Acțiune și Solidaritate), ar putea deveni din nou cea mai puternică forță politică la alegerile din 28 septembrie, dar nu va mai putea guverna singur.

