A fost prins criminalul care l-a ucis pe fostul președinte al Parlamentului Ucrainei. Și-a recunoscut fapta și neagă legăturile cu Rusia.

A fost prins bărbatul care l-a ucis, sâmbătă, pe fostul președinte al Parlamentului Andrii Parubii. Și-a recunoscut vina, însă a negat orice legătură cu Rusia.

Cel care l-a ucis pe fostul președinte al Parlamentului din Ucraina spune că a fost vorba de o „răzbunare personală"

Ucraineanul suspectat că l-a asasinat sâmbătă pe deputatul și fostul președinte al Parlamentului Andrii Parubii a recunoscut această crimă, însă a negat orice legătură cu Rusia și a invocat o „răzbunare personală”, potrivit unor înregistrări video difuzate de media ucrainene, informează AFP, citat de Agerpres.ro.



Criminalul care l-a ucis pe fostul președinte al Parlamentului Ucrainei neagă legăturile cu Rusia

„Da, recunosc că l-am ucis”, a declarat în sala tribunalului acest bărbat identificat de media ca fiind Mihailo Sțelnikov.



Acesta a dezmințit însă acuzațiile unor media conform cărora ar fi acționat în colaborare cu Moscova, și a susținut că a dat curs unei „răzbunări personale contra autorităților ucrainene” după moartea fiului său pe front.



„Tot ce vreau eu este ca verdictul să fie dat cât mai repede posibil” pentru a putea cere să facă parte dintr-un schimb de prizonieri de război cu Rusia și a „merge să caut trupul fiului meu”, a declarat el.

Acest bărbat în vârstă de 52 de ani spune că l-a luat ca țintă pe deputat pur și simplu pentru că acesta locuia în același oraș cu el, la Liov, în vestul Ucrainei.

S-a deghizat în livrator și a tras de opt ori

Potrivit poliției, ucigașul, deghizat în livrator, a tras de opt ori asupra lui Parubii și „s-a asigurat că victima chiar a murit”, înainte de a fugi. Arestarea lui a fost anunțată în noaptea de duminică spre luni.



Poliția ucraineană a evocat anterior o „pistă rusă”, însă fără a da detalii.



Secția ucraineană a media RFE/RL, care citează surse din cadrul forțelor de ordine, a afirmat că suspectul a spus că a intrat în contact cu agenți ruși în timp ce căuta informații despre soarta fiului său, dat dispărut pe front în 2023.

În peste trei ani de război, ucrainenii și rușii s-au acuzat reciproc în mod regulat de asasinate, în special împotriva unor responsabili politici și militari.

Respectat în Ucraina, Andrii Parubii, mort la 54 de ani, a fost președinte al Parlamentului ucrainean din 2016 până în 2019. El a fost apoi deputat al partidului fostului președinte Petro Poroșenko, un opozant al puterii actuale.

Potrivit AFP, Andrii Parubii este cunoscut în special pentru rolul său în marile mișcări pro-europene din Ucraina: inițial „Revoluția portocalie” din 2004, apoi Maidan, în 2014.

Deputatul ucrainean Andrii Parubîi, fost președinte al parlamentului de la Kiev, a fost împușcat mortal sâmbătă la Lviv, în vestul Ucrainei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, transmit AFP și Reuters, citate de Agerpres.ro.

„Ministrul afacerilor interne Ihor Klimenko și procurorul general Ruslan Kracenko tocmai au raportat în legătură cu primele circumstanțe ale unei crime oribile în Lviv. Andrii Parubîi a fost ucis”, a scris Zelenski pe platforma X.

Foto: depositphotos.com

