Probleme cu avionul Ursulei von der Leyen. Rusia, acuzată de bruiaj.

Forțele ruse al fi lansat un atac care a bruiat sistemul GPS al avionului care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Avioul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat forțat în Bulgaria reședinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost forțat să aterizeze duminică în Bulgaria cu ajutorul hărților pe hârtie.

Rusia ar fi bruia GPS-ul avionului care o transporta pe Ursula von der Leyen

Acest lucru s-a întâmpla din cauza faptului că un atact suspectat că ar fi fost lansat de Rusia a bruiat sistemul de navigare al aeronavei care o transporta pe președinte Comisiei Europene.

Un avion care o transporta pe Ursula von der Leyen la Plovdiv duminică după-amiază a rămas fără mijloace electronice de navigație funcționale, în timp ce se apropia de aeroportul orașului, potrivit hotnews.ro.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

Ursula von der Leyen: „Putin nu se va schimba. Este un prădător”

„Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a declarat von der Leyen reporterilor, duminică, în timpul vizitei sale în Bulgaria. „Este un prădător. Poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică.”

Așa-numitele bruiaje și falsificări ale semnalului GPS, care distorsionează sau împiedică accesul la sistemul de navigație prin satelit, erau utilizate în mod tradițional de serviciile militare și de informații pentru a apăra siturile sensibile, dar au fost utilizate din ce în ce mai mult de țări precum Rusia, ca mijloc de perturbare a activităților civile.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua astăzi, luni, 1 septembrie, o vizită oficială în România.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni la Constanţa cu preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu premierul Ilie Bolojan.

Ursula von der Leyen vine în România: cooperarea UE-NATO și consolidarea Flancului Estic, pe agenda discuțiilor

Vizita are loc într-un context regional marcat de tensiuni în Marea Neagră şi preocupări crescute privind ameninţările hibride. Discuţiile oficiale se vor concentra pe consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană şi NATO, dar şi pe măsuri legate de securitatea maritimă, inclusiv prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor de natură hibridă.

Vizita sa va evidenţia sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea şi apărarea Europei cu lideri de guvern şi cu cadre militare.

