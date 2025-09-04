Accident catastrofal în Lisabona: cel puțin 15 oameni au murit în urma deraierii celebrului funicular Gloria

Capitala Portugaliei este în stare de șoc în urma deraierii celebrului funicular Gloria, soldat cu 15 morți.

Portugalia este în stare de șoc după ce 15 persoane și-au pierdut viața în urma deraierii funicularului Gloria, vechi de 140 de ani, o atracție turistică majoră din capitala Lisabona, informrează BBC.

Alte 18 persoane au fost transportate la spital, cinci dintre ele fiind în stare gravă, potrivit serviciilor de urgență.

Printre persoanele ucise în accident s-au numărat și cetățeni străini, deși naționalitățile nu au putut fi confirmate, au declarat autoritățile.

Primarul orașului Lisabona, Carlos Moedas, a vizitat spitalul miercuri seară, apreciind accidentul drept „un moment tragic pentru oraș”. Guvernul Portugaliei, care îl va găzdui pe primar la o ședință de cabinet joi, a declarat o zi de doliu național.

Potrivit martorilor oculari, funicularul a coborât un deal în viteză, aparent scăpat de sub control, înainte de a se zdrobi la sol de o clădire.

Ambasada României la Lisabona a transmis că se află în contact cu autoritățile locale pentru a afla dacă printre victime se află și cetățeni români.

