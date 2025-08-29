A început campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Vor avea loc în 28 septembrie.

Alegerile parlamentare din Republica Modova vor avea loc în 28 septembrie 2025, iar azi, vineri 29 august a început oficial campania electorală.

În Republica Moldova a început oficial vineri campania electorală pentru alegerile legislative, programate pentru 28 septembrie, transmite MOLDPRES, citat de Agerpres.ro.



21 de partide politice, în cursă la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Potrivit legislației, campania electorală va dura până pe 26 septembrie.



Patru blocuri electorale, 21 de partide politice și șapte candidați independenți au depus actele necesare la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru a fi înregistrați în calitate de candidați. Din totalul de 32 de cereri, 10 au fost respinse.



Republica Moldova va avea 2.274 de secții de votare, atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate. Dintre acestea, 1.961 de secții vor fi organizate în circumscripțiile electorale din țară. Douăsprezece secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu drept de vot care, în ziua alegerilor, se vor afla în afara țării.

În Registrul de Stat al Alegătorilor figurează în prezent 3.298.443 de cetățeni cu drept de vot.

Ultimele alegeri legislative au avut loc pe 11 iulie 2021. Scrutinul din acest an se desfășoară pe fondul unor schimbări politice importante. Procesul electoral este supravegheat de CEC și monitorizat de organizații internaționale, care urmează să trimită observatori pentru a evalua corectitudinea alegerilor.

Președinta Maia Sandu: „Este pusă în joc soarta Moldovei. Avem datoria să ne protejăm pacea”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat vineri un mesaj cetățenilor, cu ocazia începerii campaniei electorale, în care a subliniat importanța scrutinului din 28 septembrie și a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic.

„Pe 28 septembrie, Moldova își va alege Parlamentul pentru următorii patru ani - instituția în care se va decide direcția țării noastre de acum încolo. Este pusă în joc însăși soarta Moldovei și, împreună, avem datoria să ne protejăm pacea și șansa unui viitor mai bun. Am încredere în moldoveni și în înțelepciunea noastră de a ne apăra libertatea și viitorul”, a declarat șefa statului.



În mesajul său, Maia Sandu a atras atenția asupra încercărilor unor forțe străine de a influența alegerile prin coruperea alegătorilor și campanii de dezinformare.



„Din păcate, democrația noastră este atacată tot mai mult de forțe străine care, cu bani murdari, vor să ne cumpere voturile, care răspândesc minciuni și încearcă să ne sperie prin acțiuni de destabilizare. Vedem cum oamenii care lucrează deschis pentru Rusia, nu pentru Moldova, acționează pentru distrugerea corectitudinii alegerilor și subminarea viitorului nostru”, a subliniat Sandu.



Șefa statului R.Moldova a făcut un apel direct la responsabilitatea partidelor și a candidaților înscriși în cursă.



„Îndemn toți concurenții electorali să-și înțeleagă responsabilitatea în fața cetățenilor și să acționeze strict în interes național, să respecte legea și să servească doar cetățenii Republicii Moldova”, a menționat Maia Sandu, care a îndemnat totodată cetățenii să fie vigilenți în fața manipulării și a corupției electorale, să sesizeze poliția atunci când observă ilegalități și să îi ajute pe apropiați să se informeze corect.

Șanșa Republicii Moldova să intre în Uniunea Europeană

În mesajul său, Maia Sandu a amintit că cetățenii au decis în toamna anului trecut introducerea în Constituție a obiectivului aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Este șansa țării noastre să intre în familia europeană a păcii și dezvoltării și avem datoria să nu pierdem această șansă”, a spus ea.

Anterior, premierul Dorin Recean a apreciat că, înaintea scrutinului legislativ, presiunea asupra țării este foarte mare.

„Federația Rusă a alocat grupărilor criminale 100 de milioane de euro pentru a corupe alegătorii, a finanța proteste și provocări și pentru a desfășura acțiuni violente, denumite 'acțiuni cinetice', menite să provoace forțele de ordine. Presiunea asupra Republicii Moldova este foarte mare, iar unul dintre obiective este copleșirea sistemului de guvernare”, a declarat Recean pentru ONE TV.

„Un alt scop urmărit este crearea unui sentiment de incertitudine, anxietate și neîncredere în viitor, precum și inducerea fricii în rândul alegătorilor. Rusia nu are un plan de dezvoltare pentru Republica Moldova; intenția sa este de a speria cetățenii și instituțiile statului”, a mai spus Recean.



Prim-ministrul moldovean a subliniat însă că votul rămâne un instrument al cetățenilor și că nicio influență externă nu poate să-l controleze.



„Nimeni nu poate învinge votul. Noi, cetățenii, trebuie să mergem la vot. Eu vreau să accentuez un lucru: Federația Rusă nu mai controlează și nu mai dictează lucrurile în Republica Moldova”, a declarat Recean, care a făcut apel la cetățeni să participe activ la viața democratică, să nu fie intimidați și să își exercite dreptul la vot, subliniind că statul dispune de capacitățile necesare pentru a proteja integritatea procesului electoral și a ordinii publice.

