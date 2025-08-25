Germania continuă sprijinirea Ucrainei. Vicecancelar: „Putin să nu își facă iluzii.”

Lars Klingbeil, ministru de finanțe și vicecancelar al Germaniei, a afirmat că țara sa va continua să sprijine Ucraina.

„Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a transmis vicecacelarul neamț Lars Klingbeil | Foto: depositphotos.com

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie conștient de faptul că sprijinul Berlinului pentru Ucraina nu va scădea, a declarat luni Lars Klingbeil, ministru de finanțe și vicecancelar al Germaniei la sosirea sa la Kiev, într-o vizită neanunțată, informează Reuters și dpa, citate de Agerpres.ro.



Vicecancelarul Germaniei: „Putin să nu își facă iluzii”

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși', a spus Klingbeil, copreședinte al Partidului Social-Democrat german, partenerul mai mic al coaliției de guvernare conservatoare conduse de cancelarul federal Friedrich Merz.

„Dimpotrivă: Rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa”, a spus Klingbeil. 'Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania', a subliniat el.



Totodată, Klingbeil l-a îndemnat pe Putin să arate interes pentru procesul de pace în acest cel mai sângeros război din ultimii 80 de ani din Europa care a izbucnit în februarie 2022.

Germania, sprijin de 50 mil. euro pentru Ucraina de la începutul războiului cu Rusia

Potrivit ministerului condus de Klingbeil, guvernul german a sprijinit Ucraina cu 50,5 miliarde de euro de la începutul războiului.



Președintele american Donald Trump a făcut presiuni pentru o încheiere rapidă a războiului, însă Kievul și aliații săi sunt îngrijorați că el ar putea forța un acord în termenii doriți de Rusia. Klingbeil a spus că Ucraina trebuie să fie implicată în negocieri și că este nevoie de un armistițiu și de garanții de securitate fiabile pentru o pace durabilă.

„În acest scop, ne coordonăm îndeaproape la nivel internațional”, a spus vicecancelarul german.



Printre opțiunile prezentate săptămâna aceasta pentru securitate pentru Ucraina după un posibil acord de pace, atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și prim-ministrul britanic Keir Starmer și-au exprimat sprijinul pentru desfășurarea de trupe ca parte a așa-numitei „coaliții a voinței”.



Și Merz a semnalat deschiderea pentru o participare a Germaniei, dar s-ar confrunta cu reacții negative atât și exteriorul, cât și din interiorul spectrului său politic.

Foto: depositphotos.com

