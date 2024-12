Arhitectura ecologică: India se îndreaptă către clădiri ecologice și dezvoltare urbană durabilă (P)

În India, o abordare modernă a arhitecturii capătă amploare, una care urmărește să reducă la minimum impactul clădirilor asupra mediului.

Sursa foto: Ambasada Indiei

Acest concept, denumit arhitectură durabilă sau verde, subliniază utilizarea eficientă și responsabilă a resurselor, cum ar fi materialele și energia. Având în vedere că schimbările climatice și penuria de resurse reprezintă provocări la nivel global, importanța acestei filosofii devine din ce în ce mai evidentă. Într-o țară precum India, unde urbanizarea și creșterea populației sunt rapide, problemele de mediu sunt deosebit de urgente. Arhitectura ecologică oferă o modalitate de a sprijini dezvoltarea, minimizând în același timp impactul clădirilor asupra mediului. Popularitatea acestei abordări este în creștere din cauza cererii de metode de construcție durabile, eficiente din punct de vedere energetic și rentabile. Cercetările indică faptul că, în India, clădirile ecologice ar putea economisi 20-30% energie în comparație cu cele convenționale.

Clasarea impresionantă a Indiei pe locul al treilea în lista țărilor care vor obține certificarea LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) în 2023, întocmită de US Green Building Councils, evidențiază progresele sale în domeniul practicilor de construcție ecologice. Cu 248 de proiecte aprobate care se întind pe o suprafață de peste 7,23 milioane de metri pătrați bruti (GSM), India își demonstrează dedicarea față de durabilitate. Un articol recent din Economic Times pune în lumină adoptarea din ce în ce mai mare a tehnicilor de construcție ecologică în India, menționând că peste 65% din clădirile de birouri din țară dețin acum certificări ecologice. India se poziționează ca un lider în promovarea abordărilor ecologice în domeniul construcțiilor, deschizând calea către un peisaj urban durabil și rezilient.

Caracteristicile unei clădiri ecologice

Clădirea ecologică, cunoscută și sub denumirea de clădire durabilă și rezistentă, se referă la proiectarea, construcția și exploatarea clădirilor într-un mod responsabil față de mediu. Clădirile ecologice se străduiesc să reducă modul în care mediul construit afectează bunăstarea oamenilor și natura. Următoarele măsuri sunt utilizate în clădirile ecologice:

Utilizarea resurselor regenerabile și durabile : Prioritizarea materialelor și resurselor care sunt regenerabile, durabile și ecologice.

: Prioritizarea materialelor și resurselor care sunt regenerabile, durabile și ecologice. Conservarea energiei : Implementarea de sisteme și aparate eficiente din punct de vedere energetic pentru a minimiza consumul de energie și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES).

: Implementarea de sisteme și aparate eficiente din punct de vedere energetic pentru a minimiza consumul de energie și a reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Reducerea consumului de apă: Utilizarea de instalații și aparate eficiente pentru a economisi apa.

Utilizarea de instalații și aparate eficiente pentru a economisi apa. Îmbunătățirea calității aerului interior: Se acordă prioritate unei bune calități a aerului interior prin încorporarea ventilației naturale, a sistemelor de filtrare a aerului și a materialelor cu emisii reduse pentru a reduce la minimum poluanții din aerul interior.

Se acordă prioritate unei bune calități a aerului interior prin încorporarea ventilației naturale, a sistemelor de filtrare a aerului și a materialelor cu emisii reduse pentru a reduce la minimum poluanții din aerul interior. Sporirea biodiversității: Sunt adoptate acoperișuri verzi, pereți vii și alte caracteristici care sprijină flora și fauna locală.

Certificarea LEED este cunoscută ca un punct de referință pentru proiectele de construcții ecologice din India. Green Business Certification Inc. (GBCI) joacă un rol-cheie în calitate de organizație din India care acordă certificarea LEED. Pe lângă LEED, GBCI gestionează mai multe certificări conexe în India, printre care Performance Excellence in Electricity Renewal (PEER), Total Resource Use and Efficiency (TRUE), Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) și SITES. Aceste certificări pun accentul pe aspectele legate de durabilitate, cum ar fi eficiența energetică, conservarea apei și gestionarea deșeurilor.

Creșterea arhitecturii ecologice în India: O cale către durabilitate

Preocupările legate de mediu devin din ce în ce mai presante în India. Conceptul de arhitectură ecologică, care presupune crearea de clădiri cu un impact minim asupra mediului, este considerat o abordare promițătoare pentru abordarea acestor provocări.

Politici și stimulente guvernamentale: Deschiderea drumului

Guvernul indian a pus în aplicare norme și programe pentru a promova practicile de construcție ecologice și certificările LEED. Aceste acțiuni au o mare influență asupra poziției Indiei ca unul dintre liderii mondiali în domeniul certificării clădirilor ecologice. US Green Building Council (USGBC) afirmă că, în 2023, India va avea peste 7 miliarde de metri pătrați de spații pentru clădiri ecologice, ceea ce o va plasa pe primul loc în acest domeniu.

o Politici și stimulente-cheie:

Politica privind clădirile ecologice

Introdusă în 2006, această inițiativă urmărește să promoveze utilizarea metodelor de construcție durabile la nivel național. Aceasta stabilește obiective ambițioase pentru construcția de clădiri ecologice, cu scopul de a se asigura că toate structurile noi aderă la standarde până în 2030.

Beneficii fiscale

Guvernul indian oferă stimulente fiscale dezvoltatorilor care construiesc clădiri certificate LEED în conformitate cu Legea privind impozitul pe venit. Dezvoltatorii sunt eligibili pentru a primi până la 100% depreciere pentru cheltuielile legate de caracteristicile clădirilor, cum ar fi panourile solare, sistemele de colectare a apei de ploaie și infrastructura de gestionare a deșeurilor.

Împrumuturi

Guvernul indian oferă împrumuturi la rate scăzute ale dobânzii prin intermediul Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) pentru construcția de proiecte care au certificări ecologice.

Stimulente la nivel de stat

Diferite state din India au propriile strategii și inițiative de încurajare a certificării clădirilor ecologice, inclusiv oferirea de stimulente și scutiri fiscale pentru a sprijini construcțiile eficiente din punct de vedere energetic și inițiativele privind energia regenerabilă. De exemplu, Gujarat are un stimulent financiar de 10.00.000 de rupii (11.943 USD).

Aprobări rapide

Clădirile care sunt certificate ecologice sunt eligibile pentru stimulente, cum ar fi aprobări rapide, inspecții accelerate și taxe de construcție reduse.

Promovarea energiei regenerabile

Guvernul oferă, de asemenea, subvenții și beneficii fiscale pentru promovarea energiei regenerabile în țară, promovând indirect clădirile certificate LEED.

Progresele tehnologice: Deschiderea drumului către inovare

Dezvoltarea tehnologiei are un impact major asupra generalizării construcțiilor ecologice în India. Oamenii încep să folosească materiale mai durabile, cum ar fi betonul reciclat și bambusul. În plus, panourile solare și turbinele eoliene sunt incluse în planurile de construcție pentru a utiliza energie regenerabilă. Aceste idei noi ajută la construirea unor locuri care sunt ecologice și economice. The Economic Times afirmă că, până în 2025, piața construcțiilor din India va valora aproximativ 39 de miliarde de dolari americani. Din această sumă, 11 miliarde USD vor proveni din proiecte comerciale și 28 miliarde USD din locuințe.

Creșterea cererii publice: O schimbare în preferințele consumatorilor Accesul la materiale durabile



Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la beneficiile arhitecturii ecologice determină o schimbare în preferințele consumatorilor. Consumatorii devin conștienți de mediul înconjurător și sunt dispuși să investească în plus pentru clădiri ecologice. Această cerere în creștere pentru structuri ecologice îi împinge pe dezvoltatori să adopte practici de construcție ecologică, accelerând creșterea arhitecturii ecologice în India. Conform unui studiu realizat de Business Standard, clădirile ecologice au potențialul de a reduce emisiile cu 35% și costurile de întreținere cu 20%. Acest beneficiu economic, împreună cu creșterea gradului de conștientizare, stimulează dorința de clădiri ecologice în India, făcându-le o alegere atrăgătoare și practică, atât pentru dezvoltatori, cât și pentru consumatori.

Sursă: Mordor Intelligence

Provocări în promovarea arhitecturii ecologice în India

Una dintre principalele provocări cu care se confruntă arhitecții sustenabili este disponibilitatea și costul materialelor de construcție sustenabile. Deși există o piață în creștere pentru aceste materiale în India, ele sunt adesea mai scumpe și mai puțin accesibile decât opțiunile convenționale. Acest lucru poate împiedica adoptarea practicilor de construcție ecologică, în special în cazul proiectelor sensibile la buget.

Bariere de reglementare și certificare

Navigarea în peisajul de reglementare și obținerea de certificări, cum ar fi LEED, în India poate fi complexă și necesită mult timp. Arhitecții trebuie să rămână la curent cu cele mai recente standarde și să se asigure că proiectele lor îndeplinesc criterii stricte. Acest lucru necesită eforturi și resurse suplimentare, ceea ce poate reprezenta un obstacol pentru firmele mici sau pentru practicienii individuali.

Lipsa de conștientizare și înțelegere

În ciuda interesului crescut pentru arhitectura ecologică, există o lipsă de conștientizare și de înțelegere în rândul părților interesate. Mulți oameni nu sunt conștienți de beneficiile durabile ale clădirilor ecologice, iar cei care sunt conștienți le percep adesea ca pe o opțiune costisitoare și irealizabilă din punct de vedere financiar.

Nevoia de forță de muncă calificată

Lipsa experților și a forței de muncă calificate reprezintă un obstacol important. De la factorii de decizie politică la arhitecți, de la ingineri la antreprenori, există o lipsă generalizată de cunoștințe și competențe adecvate necesare pentru generalizarea construcției de clădiri ecologice.

Oportunități oferite de depășirea acestor provocări

Economii de costuri pe termen lung și creșterea valorii proprietăților : Eficiența energetică a clădirilor ecologice nu numai că duce la economii semnificative de costuri pe termen lung, dar și la creșterea valorii proprietăților. Clădirile ecologice din India pot reduce consumul de apă și emisiile de CO2 cu 20-30% și, respectiv, cu până la 35%. Reducerea medie a costurilor de exploatare în primul an pentru clădirile ecologice noi este de 10,5%.

: Eficiența energetică a clădirilor ecologice nu numai că duce la economii semnificative de costuri pe termen lung, dar și la creșterea valorii proprietăților. Clădirile ecologice din India pot reduce consumul de apă și emisiile de CO2 cu 20-30% și, respectiv, cu până la 35%. Reducerea medie a costurilor de exploatare în primul an pentru clădirile ecologice noi este de 10,5%. Crearea de noi locuri de muncă și creștere economică: Sectorul construcțiilor ecologice poate stimula inovarea și crea numeroase locuri de muncă, contribuind la creșterea economică. Industria construcțiilor prezintă o gamă variată de opțiuni de locuri de muncă ecologice, arhitecții și designerii de interior implicându-se activ în proiecte durabile.

Viitorul arhitecturii ecologice în India: O privire asupra unui viitor durabil

Arhitectura ecologică din India va avea un viitor determinat de o combinație de tendințe și tehnologii, politici și reglementări favorabile și un interes public în creștere pentru un mod de viață durabil. Viitorul arhitecturii va fi modelat de inteligența artificială, de materialele de construcție inovatoare, de tehnologiile de construcție inteligente, de verdele vertical și de principiile economiei circulare. Stimulentele guvernamentale, codurile obligatorii privind construcțiile ecologice și parteneriatele dintre sectoarele private vor oferi sprijinul și structura necesare. Această combinație de factori nu numai că va promova durabilitatea, dar va crea și noi oportunități economice și va îmbunătăți calitatea generală a vieții. Se preconizează că piața mondială a clădirilor ecologice va ajunge la 594,8 miliarde USD până în 2027, India jucând un rol important în această creștere. Până în 2025, se preconizează că piața indiană a clădirilor ecologice va atinge 39 de miliarde USD, ceea ce demonstrează potențialul sectorului. Datorită politicilor, progreselor tehnologice și creșterii gradului de conștientizare cu privire la aspectele legate de durabilitate, arhitectura ecologică din India este pregătită pentru o expansiune substanțială, către un viitor durabil și rezilient.

Prin abordarea unor provocări precum costurile inițiale ridicate, lipsa de conștientizare și nevoia de muncitori calificați, India poate valorifica potențialul vast al arhitecturii ecologice. Pe măsură ce India avansează pe calea sa către un viitor mai ecologic, arhitectura ecologică va juca, fără îndoială, un rol imens în promovarea unui viitor rezistent și durabil pentru generațiile viitoare. Angajamentul țării față de practicile de construcție ecologice constituie un exemplu pentru țările în curs de dezvoltare, demonstrând că creșterea economică și durabilitatea mediului se pot completa reciproc.

CITEȘTE ȘI: