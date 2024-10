Misiunea Gaganyaan: Primul program indian de zbor uman în spațiu (P)

Călătoria de creștere a Indiei în explorarea spațiului a atins noi culmi cu misiunea Gaganyaan, care prezintă progresele tehnologice ale țării.

SURSA: IBEF

Numele „Gaganyaan” își are rădăcinile în sanscrită, traducându-se prin „cer” și „vehicul”. Obiectivul principal al acestei misiuni este de a lansa o echipă de astronauți în spațiu, unde vor călători la 400 km deasupra Pământului, pe orbita joasă a Pământului (LEO), pentru o expediție de trei zile, înainte de a reveni prin aterizare în Oceanul Indian. Guvernul indian a dat undă verde pentru două misiuni fără echipaj uman și una cu echipaj uman în cadrul acestui program. Această realizare semnificativă evidențiază capacitățile în creștere ale Indiei în domeniul explorării spațiale, iar o misiune reușită va plasa India în rândul națiunilor, precum SUA, Rusia și China, cu capacități de zboruri spațiale cu echipaj uman.

Moștenirea spațială a Indiei

Aventura Indiei în explorarea spațială a debutat cu lansarea primului său satelit, Aryabhata, în 1975, marcând începutul unui nou capitol în istoria explorării spațiale a țării. Organizația indiană de cercetare spațială (ISRO) a lansat de atunci o multitudine de sateliți dedicați diferitelor funcții, cum ar fi comunicațiile, navigația și observarea Pământului. Acești sateliți au jucat un rol esențial în progresul Indiei, oferind servicii care variază de la prognoza meteorologică și gestionarea dezastrelor până la transmisiuni de televiziune și conectivitate la internet.

ISRO showcased its expertise in space exploration through several successful missions, including the Chandrayaan missions to the Moon. Chandrayaan-1, launched in 2008, completed more than 3,400 orbits around the Moon and remained operational for almost a year. Despite facing challenges with the lander during Chandrayaan-2's launch in 2019, the orbiter continues to operate and is anticipated to gather data for seven years. Another significant achievement was the launch of the Mars Orbiter Mission (MOM), also known as Mangalyaan, in 2013. With this mission, India became the first country to enter Mars orbit on its maiden attempt, setting a global milestone. These accomplishments demonstrate ISRO's growing expertise and India's commitment to advancing its space exploration capabilities.

Pentru a realiza acest lucru, ISRO a dezvoltat mai multe tehnologii esențiale, inclusiv un vehicul de lansare certificat pentru călătorii umane, sisteme de susținere a vieții și protocoale de evacuare de urgență pentru echipaj. Misiunea Gaganyaan va utiliza o rachetă special concepută, cunoscută sub numele de Human Rated Launch Vehicle 3 (LVM 3), derivată din racheta GSLV Mk III, dar îmbunătățită pentru a asigura siguranța pasagerilor. Modificările cheie includ încorporarea unui sistem de evacuare de urgență pentru evacuarea în caz de urgență și asigurarea unui mediu confortabil pentru astronauți în interiorul rachetei. Programată inițial pentru 2022, misiunea a suferit întârzieri din cauza impactului pandemiei. În prezent, este planificat un zbor de testare în 2024, urmat de un alt zbor de testare și de zborul inaugural cu echipaj în 2025.

În februarie 2024, India a prezentat patru piloți ai forțelor aeriene drept candidați pentru prima sa călătorie în spațiu. Numele astronauților sunt căpitanul de grup Prashanth Balakrishnan Nair, căpitanul de grup Ajit Krishnan, căpitanul de grup Angad Pratap și comandantul de aripă Subhanshu Shukla. Acești ofițeri, selectați din Forțele Aeriene Indiene, au efectuat 13 luni de pregătire în Rusia și își continuă pregătirea în India. Înainte de călătoria astronauților, vor fi efectuate diverse teste pentru a se asigura că măsurile de siguranță sunt puse în aplicare. Inițial, o navă spațială fictivă va fi eliberată dintr-o aeronavă pentru a evalua funcționalitatea parașutelor în cadrul testului integrat de lansare în aer (IADT). Ulterior, se va efectua un test al sistemului de evacuare denumit PAT (Pad Abort Test) pentru a verifica eficiența acestuia în ceea ce privește deplasarea astronauților din rachetă în caz de urgență. În plus, un robot umanoid numit Vyommitra se va îmbarca într-o misiune de evaluare a adecvării navei spațiale pentru ocupanți, în cadrul Crew Abort Test Mission.

SURSA: IBEF

Misiunea Gaganyaan: Un catalizator pentru inovare, creștere și colaborare

Misiunea Gaganyaan, primul program de zbor spațial uman al Indiei, nu este doar o minune tehnologică, ci și un catalizator pentru inovare, creștere și colaborare. Acest efort ambițios promite să deblocheze o multitudine de beneficii pentru națiune, propulsând-o către un viitor mai luminos.

Promovarea inovării și a creșterii

o Misiunea Gaganyaan va servi ca un teren propice pentru inovare, inspirând o nouă generație de oameni de știință, ingineri și antreprenori. Dezvoltarea de tehnologii de ultimă oră, de la sisteme avansate de susținere a vieții la sisteme sofisticate de navigație, va depăși limitele ingeniozității indiene. Acest efect de antrenare va pătrunde în diverse sectoare, ducând la descoperiri în domeniul sănătății, al agriculturii și în alte domenii esențiale.

Crearea de locuri de muncă și creșterea sectorului privat

Misiunea va crea un efect de propagare pe piața muncii, generând oportunități de angajare pentru mii de profesioniști calificați. Având în vedere că majoritatea componentelor și a tehnologiei vor fi dezvoltate pe plan intern, sectorul privat va juca un rol esențial, conducând la creșterea și extinderea acestuia. Acest lucru va consolida și mai mult poziția Indiei ca lider mondial în tehnologie și inovare. Se așteaptă ca Gaganyaan să creeze un număr impresionant de 15 000 de noi oportunități de angajare pentru tinerii indieni. Acest lucru nu numai că va stimula economia, dar va și împuternici mințile tinere să contribuie la progresul națiunii.

Tehnologie benefică pentru om

o Tehnologiile dezvoltate pentru misiunea Gaganyaan au un potențial imens pentru îmbunătățirea societății. Sistemele avansate de susținere a vieții pot fi adaptate pentru a fi utilizate în eforturile de ajutorare în caz de dezastre, în timp ce sistemele de purificare a apei dezvoltate pentru misiune pot furniza apă potabilă în zonele izolate. Aceste progrese vor avea un impact direct asupra vieții a milioane de oameni, îmbunătățindu-le sănătatea și bunăstarea.

Colaborare și parteneriate internaționale

Colaborare interdisciplinară și parteneriate între mediul academic și cel industrial

o Misiunea Gaganyaan va deschide calea viitoarelor colaborări internaționale în domeniul explorării spațiale. Priceperea tehnologică a Indiei va atrage parteneriate cu alte agenții spațiale, ceea ce va conduce la întreprinderi comune și la schimbul de cunoștințe. Acest lucru nu numai că va îmbunătăți poziția Indiei la nivel mondial, dar va contribui și la progresul explorării spațiale umane în ansamblu.

o Misiunea va încuraja colaborarea între diverse discipline, laboratoare, industrii și agenții guvernamentale. Această abordare interdisciplinară va elimina silozurile și va conduce la dezvoltarea de soluții inovatoare. În plus, misiunea va consolida parteneriatele dintre mediul academic și industrie, asigurându-se că cercetarea și dezvoltarea sunt transpuse în aplicații practice.

Parcurgerea provocărilor: Asigurarea succesului și a siguranței în cadrul misiunii Gaganyaan

Misiunea Gaganyaan, deși ambițioasă, nu este lipsită de provocări. Cu toate acestea, Organizația indiană de cercetare spațială (ISRO) este bine echipată pentru a depăși aceste obstacole și a asigura succesul misiunii.

Tehnologii de supraviețuire umană

o Dezvoltarea tehnologiilor necesare supraviețuirii oamenilor în spațiu este un proces complex și de durată. ISRO lucrează în mod activ la crearea unor sisteme avansate de susținere a vieții, de ecranare împotriva radiațiilor și de soluții de gestionare a deșeurilor. Colaborările internaționale și schimbul de cunoștințe vor juca un rol crucial în accelerarea acestei dezvoltări.

Formarea umană

o În timp ce India nu dispune de facilități dedicate pregătirii astronauților, ISRO a încheiat parteneriate cu agenții internaționale pentru a oferi o pregătire completă echipajului Gaganyaan. Aceasta include condiționarea fizică, expertiza tehnică și pregătirea psihologică pentru rigorile zborului spațial. Pe măsură ce programul progresează, India se va strădui să își dezvolte propriile facilități de pregătire de ultimă generație.

Raportul cost-eficacitate

o Echilibrarea raportului cost-eficacitate cu progresul tehnologic este un aspect esențial al misiunii. ISRO utilizează tehnici inovatoare de proiectare și fabricație pentru a dezvolta tehnologii fiabile și accesibile. În plus, explorarea parteneriatelor public-privat și valorificarea infrastructurii existente vor optimiza în continuare costurile misiunii.

Siguranța umană

o Asigurarea întoarcerii în siguranță a astronauților este extrem de importantă. ISRO implementează protocoale de siguranță stricte și dezvoltă sisteme robuste de răspuns în caz de urgență. În plus, se vor efectua simulări extinse și teste la sol pentru a reduce riscurile și a asigura bunăstarea echipajului pe tot parcursul

